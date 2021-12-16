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全球氣候科技年投資額達875億美元 年增210%

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

資誠聯合會計師事務所今（16）日發布《2021氣候科技現狀報告》，報告發現，創投和私募股權的資金，正湧向氣候科技領域，2020年下半年和2021年上半年的投資金額達875億美元，較前一年同期的284億美元增加210%。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，如果我們希望2050年實現淨零排放，則全世界還有十年的時間將全球溫室氣體排放量減少一半，氣候科技的投資在2013年至 2018年呈現快速成長，不過2018年至2020年之間趨於平穩，今年受惠於全球企業對減碳的重視，帶來大幅成長的好消息。

報告發現，2021年上半年對氣候科技的平均交易規模，達到9,600萬美元，而前一年約為2,700萬美元，成長近四倍，約有1,600名積極的投資人，顯示投資圈已熟悉將氣候科技，作為資產類別的機會。

報告亦指出，SPAC（特殊目的收購公司）的機制，可進一步刺激氣候科技的成長，並在2021年上半年募集250億美元，占氣候科技所有資金的三分之一以上。

另外，在電動車、微型車輛和其他創新運輸模式的亮眼表現下，對交通運輸產業的投資額，在氣候科技相關投資的占比可觀，2020年下半年至2021年上半年間，共募集了近580億美元，占同期氣候科技資金總額的三分之二。

報告指出，美國在氣候科技投資方面處於領先地位，2020年下半年到2021年上半年，吸引創投投資達566億美元，歐洲為183億美元，中國大陸投資額為90億美元。

資誠表示，《2021氣候科技現狀報告》相關數據由 Dealroom.com提供，投資分析基於PwC的氣候科技投資指數，這是一個隨時更新有關氣候科技新創企業和投資人資訊的資料庫，採用機器學習模型構建並以人工驗證輔助，著重對私募市場和政府所輔佐的氣候科技新創企業分析。

資誠 創投

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