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台灣先進車用技術發展協會今成立 黃崇仁任首屆理事長

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

為讓台灣資通訊產業與汽車行業進行跨業合作，共同開發先進車用技術，並切入先進汽車產業生態系供應鏈，由力積電董事長黃崇仁擔任主要發起人，邀請友達光電、和碩聯合、力晶科技、台灣車聯網產業協會（TTIA）、台北市電腦公會（TCA）、台灣物聯網產業技術協會（TwIoTA）等企業與公協會，於今日舉辦「台灣先進車用技術發展協會」（TADA）成立大會，並與台灣區車輛工業同業公會（TTVMA）簽署合作備忘錄（MOU），加速跨業合作。當日同步舉辦第一屆第一次會員大會，共同推選力積電董事長黃崇仁擔任協會理事長。

TADA協會成立將讓汽車業與電子業互相融合 讓台灣產業掌握未來電動車商機

理事長黃崇仁致詞時表示，「台灣先進車用技術發展協會」成立的目的，是建立電子業、汽車業之間有溝通的管道，因為電子業不知道汽車業要什麼樣的技術，汽車業也不知道電子業能提供那些技術相關的服務，希望透過協會成立讓汽車業與電子業的知識領域互相融合，進而讓台灣產業掌未來可觀的電動車與智慧車商機。

黃崇仁指出，10月底在巴黎舉辦的G20會議，已經確定減碳列為未來執行政策，並且不少國家政策陸續推出停止銷售燃油車的規劃，因此汽車業必須要面對減碳規範，擴大電動車開發力道，而這給台灣帶來很大商機，因為包括半導體、汽車電子模組等需求會大量增加，而且對於電動汽車、智慧車所需要的電子模組，剛好是台灣產業最擅長的領域。

行政院副院長沈榮津致詞時表示，很高興來見證台灣資通訊產業邁入先進車用領域、車輛產業轉型智慧化，兩大產業深化合作的歷史性一刻。近年隨著車用電池、智駕系統的突破，搭上淨零碳排的議題，帶動全球電動車、智慧車熱潮。其實台灣零組件業者也早已打入全球頂級品牌車廠，享譽國際。相信在接下來智慧車快速成長的關鍵時刻，位居全球資通訊領先地位的台灣，結合車業既有穩固基礎，為台灣經濟成長創造下一波動能。

沈榮津並指出，政府為了協助產業加速升級、配合國家未來淨零永續目標，也將偕同經濟部工業局、技術處等各中央、地方相關單位，共同推廣智能電動車輛產業輔導計畫。同時持續完善國內相關基礎建設，打造電動車友善環境與實證場域，推動新世代車輛的內銷與外銷雙向發展。更將擴及城市治理範疇，結合5G智慧杆、智慧運輸等計畫，為民眾建構更加安全、便利的交通環境，提升生活品質。

美國在台協會商務組組長歐德瑞（Brent Omdahl）致詞時表示，拜登政府在今年八月發布行政命令，要求在2030年在美國銷售的新車，必須有一半以上是電動車，受到美國所有汽車產業的全力支持，並且希望建立完善電動車產業供應鏈，因此在今年六月已安排17家台灣電動車供應商與美國車廠與巴士車廠進行深度交流。

歐德瑞也指出，特斯拉相當依賴台灣的電動車零部件供應鏈，美國在台協會非常歡迎台灣電動車零部件業者，可以跟以往與美國汽車產業合作方式，與美國電動車供應鏈建立更密切的產業合作關係。

台灣區車輛工業同業公會理事長陳昭文點出，最近在COP26或者是G20的會議上，因為氣候變遷因素，使得不管是碳中和或者是淨零碳排的議題，受到世界各國的重視，台灣無法免除此趨勢，也對汽車產業帶來很大的變化，包括電動化、智能化與連網化等需求，這些都非常需要台灣非常強的半導體與資通訊產業的互相結合。期待未來在協會平台的支持下，能夠協助台灣汽車產業跟資通訊產業更密切的結合，一起來因應環境的變遷，為台灣的汽車產業能夠找出一條新的路。

和碩聯合董事長童子賢則指出，現在看到另外一個機會，就是全球科技不只關注經濟成長與產業進步，同時開始關心地球所面對的氣候變遷危機，如近日發生龍捲風橫掃美國中西部，海洋會因為融冰而上升，進而威脅城市的安全。由於城市聚集越來越多的人，空氣汙染也嚴重威脅城市居民的健康，有了電動車的概念，不只帶來龐大的商機，也帶給台灣過往擅長資通訊與燃油車的產業，帶來洗牌翻身的機會，而且當電動車的成功，一定可以改善整個城市居住的品質。

童子賢說，非常高興看到協會的成立，能夠讓ICT產業跟汽車產業跨平台交流既有的基礎與產業資訊，讓台灣繼ICT產業、半導體產業的全球地位之後，進一步推升台灣在汽車產業地位，而這也是台灣產業另外一次升級的機會。

第一屆第一次會員大會同日舉辦 推選黃崇仁擔任TADA協會理事長

TADA協會秘書處表示，在成立大會結束後，同日舉辦第一屆第一次會員大會，會中推選黃崇仁擔任協會理事長。歡迎對電動車供應鏈與充電基礎設施有興趣企業、協會、法人單位、新創團隊與產業人士加入協會成為會員，串聯汽車產業與資通訊產業

電動車 美國在台協會 資通訊

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