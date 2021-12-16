黃崇仁：中芯客戶 應會開始找第二供應商

據外電報導，美國政府考慮對中國晶圓代工廠中芯實施更嚴厲的管制，法人認為，美國一旦確定頒布中芯禁令，成熟製程產能恐將持續短缺到2025年，而聯電、力積電可能受惠最大；對此，力積電董事長黃崇仁表達，「聯電滿載，我們公司也滿載，沒有什麼受惠問題。」但他認為，中芯客戶為了穩定料源應會開始尋找第二供應商。

黃崇仁表示，「大陸也努力在發展他們自己產業，但是在這個階段裡面，美國對半導體各種設備、各種原料有相當大的影響力，美國國會或者是美國政府用什麼方法來看這個事情，我們也無從判斷，中美雙方就有很多競爭，但我們覺得，我們並沒有因為這樣受惠，因為我們的生意、聯電生意大家都滿載，就算中芯的客戶來找我，我也沒有產能。」

然而，美國可能頒布中芯禁令，會讓中芯的客戶產生緊張感，黃崇仁認為，中芯客戶可能會到處去找第二供應商，「不見得中芯不能幫他做，但是心裡會有一種恐懼，因為美國政府做什麼事，會影響大家需求，所以我認為這個不是很好的事，但我們也沒有辦法。」