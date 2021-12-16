T-VISA鏈結越南 黃齊元打造台越人才專業媒合平台

繼今年初成立「東南亞影響力聯盟」（SIA）後，藍濤亞洲總裁黃齊元再下一城，日前發起成立「台灣越南國際學生聯盟」（T-VISA），打造媒合在台越南學生和台灣企業需求的專業平台，希望徹底紓解台商前進越南的「人才荒」。

10日晚間，黃齊元偕同SIA的創始倡議夥伴，在台北遠東飯店舉行「T-VISA」成立大會，現場邀 請在台求學的100名越南學生，以及僑委會委員長童振源、我駐越南前代表黃志鵬丶駐台北越南經濟文化辦事處科技組長阮孟韜，及大型企業包括國泰金丶中信金丶佳世達丶美律丶旭榮等代表出席。

這些企業均已在越南布局，隨著全球地緣政治變局愈趨複雜，與政府力推新南向政策，台商赴東南亞投資日漸升溫，尤以越南為熱點；但投資越南的同時，企業終也面臨不少挑戰，最主要是缺乏人才，特別是熟悉台、越兩地語言，企業文化與市場行銷等能力的人才。

黃齊元致詞時指出，近年投資東南亞的企業橫跨科技電子、金融服務、傳統製造業等，進一步研究發現，台商投資越南常遇到三大人才問題：一是聘僱台灣人才，發現台灣懂越語的人才不多，且台灣人不夠了解當地市場；二是若台商想聘僱熟悉當地文化與語言的越南人才，卻因缺乏管道，攬才不易，且越南人才並不熟悉台灣企業；三是在台留學的越南國際生，因了解中文、越南語，以及兩地文化與市場，是台商重要的人才庫，但因缺乏人才媒合管道，企業不容易找人。

這也是「T-VISA」成立的背景。黃齊元向企業界分享自己的經驗說，最近聘用了幾位越南在台學生，發現他們的工作表現「令人驚艷」，這些學生精通越語和中文，並了解台灣產業生態以及企業文化，未來很快能進入狀況並發揮生產力。

黃齊元指出， 他過去在外商公司工作，經營大陸市場20餘年，受到大環境影響，未來一段時期應該不會再到大陸，他相信不少台商的情況和他類似，會開始把東南亞特別是越南作為重要的替代市場，這也使如何為台商媒合適切的人才成為當務之急。

童振源應邀致詞時指出，台灣是越南第四大外資來源國，而越南是在台境外生人數最多的國家，近年越南來台留學生人數急遽成長，2015年至2020年間，每年入學人數成長超過四倍；其中僑生每年入學人數也從518人成長至1,637人，成長超過三倍，一半以上就讀僑委會產學攜手合作僑生專班，是專班最大生源國。

他鼓勵越南學子畢業後將台灣經驗用於創業，或加入在越台商企業，也可透過評點制留在台灣工作，不僅能幫助台商推展當地業務，也為越南的經濟成長貢獻心力，創造台越雙贏局面；童振源也在現場宣布，僑委會成立「僑生人才LINE社群」，邀請所有企業家與人事主管加入。

他說，行政院五部會首長含國發會、經濟部、教育部、僑委會等，每個月都要針對培育人才的主題見面討論，希望能從政策面將在台求學的外籍學生，納入台灣發展對外總體關係的人才大水庫。

T-VISA榮譽顧問丶擁有豐富越南經驗的黃志鵬表示，過去台商把越南當作生產基地，未來更應把越南當作市場和新經濟場域，善用在台的越南學生，建立商業模式和競爭優勢。