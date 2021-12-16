工具機公會許文憲：台灣工具機遇上「5缺」苦戰

台灣工具機暨零組件公會今（16）日召開第5屆第3次會員大會，理事長許文憲表示，疫後各國製造業振興商機多，今年工具機的海外訂單像傾盆大雨倒進台灣，但卻遇上5缺：缺料、缺工、缺船、缺水、缺疫苗，變成「陷入苦戰的一年」。

不過，許文憲仍強調，公會會員廠商仍以「台灣牛」的精神，腳踏實地、認真打拚的經營，所以今年工具機出口還是成長30%，順利達標。許文憲說，如果匯率、航運、原物料這些都能維持穩定的話，相信明年工具機出口還會繼續成長。

台灣工具機暨零組件公會第5屆第3次會員大會受疫情影響，延至今日下午在台中市潮港城舉辦，共有超過700名會員代表與會。

活動現場冠蓋雲集，包括總統蔡英文、立法院副院長蔡其昌、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、台中副市長令狐榮達、工總副理事長林明儒等人都到場。

蔡英文致詞時指出，要維持工具機和其他產業的競爭力，有一個重要關鍵，就是要縮小大家在關稅上的壓力。

蔡英文表示，我們的產品要有競爭力，這5%至10%的關稅差距絕對是台灣要打敗競爭對手、與世界各國搶訂單的路上應該要搬開的一塊石頭，而加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）等於一次跟11個國家簽自由貿易協定。

她強調，在此關鍵時刻，台灣一定要讓世界了解兩件事，對加入CPTPP才有幫助。第一，我們是有貿易談判信用的國家；第二，我們是遵守國際標準的國家。所以這次的美豬公投非常重要；進一步開放美豬的政策絕對不能走回頭路。

許文憲指出，今年工具機有5缺：缺料、缺工、缺船、缺水、缺疫苗，唯一不缺的是「訂單」。因為疫後各國製造業振興商機多，今年工具機的海外訂單像傾盆大雨倒進台灣，但卻遇上這5缺，變成「陷入苦戰的一年」。

今年10月工具機公會發表第1本工具機產業白皮書，宣示工具機產業朝向高值化發展、提升工具機產業對國家關鍵製造業發展貢獻、提升台灣工具機的全球影響力。

未來的工具機產業以智慧化、數位轉型為目標，要賺智慧財，不要勞力財；不只要賣機台，也要賣know-how。

許文憲說，明年2月工具機公會、台灣機械公會與貿協要在台北辦工具機聯展，這對公會來說，是具歷史意義、很重要的里程碑。

中部地區除了有工具機產業聚落，手工具、水五金、等產業也都發展蓬勃，業者很期待台中水湳國際展館可以早日完工啟用，真正實現「前店後廠」的願望。

許文憲強調，製造業是台灣的經濟命脈，今年疫情爆發，政府堅持製造業不能停，且疫情控制穩定，讓業者拿到很多海外訂單，可望帶動台灣未來十年製造業成長。

台灣是出口導向國家，互惠的國際貿易協定可以協助業者降低關稅障礙，加入CPTPP很重要，現在台灣是在夾縫中求生存，千萬不要讓美麗的寶島變成失落的孤島，所以政府和產業要相挺，作夥向前走。

今天的大會邀請中華經濟研究院副執行長李淳進行專題演講，剖析後疫情時代美歐中戰略競爭、全球供應鏈變革及台灣產業機會與挑戰，獲得與會業者熱烈迴響。