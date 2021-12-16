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投資台灣三方案 龔明鑫：利息補貼擬維持現狀

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

投資台灣三大方案將於今年底落日，經濟部與國發會已確定將展延，但相關細節仍在討論，預計年底前公布。國發會主委龔明鑫今（16）日也透露，關於投資台灣三大方案利息補貼方向上能夠維持現狀就儘量維持，畢竟深耕台灣、投資台灣也是很好的方向。

王美花昨天出席立法院經委會，她表示，投資台灣三大方案本來今年底落日，目前已經確定朝向展延三年；等於落日時間推遲至2024年。

至於展延方案是否有調整？先前傳出台商回台投資方案的利息補貼將下修，資格條件將趨嚴，補貼期限也擬由五年縮短為三年。但，龔明鑫今出席「創業天使投資方案投資成果記者會」時面對媒體詢問表示，關於廠商利息補貼比較細部的利率問題等，還要跟經濟部討論。不過，方向上來講，如果能夠維持，就儘量維持，雖然利率環境已有一些改變，但還是希望能夠儘量維持現狀。

龔明鑫指出，投資台灣三大方案對台灣經濟已有實質效果，最近幾年投資大幅增加，支撐著台灣經濟成長動能，尤其是最近中國大陸電力也不穩，政策也做很大的改變，相信會有新一波供應鏈重組和供應鏈外移現象，若廠商要回到台灣來，政府很歡迎。

自2019年7月1日實施的投資台灣三大方案，包括「歡迎台商回台投資行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，提供土地租金優惠、專案貸款等。總投資金額已破新台幣1.5兆元，原訂今年屆期，由於台商申請踴躍，政府決議延長。

根據方案，台商回台由政府支付銀行手續費，對中小企業補貼1.5%、大企業前20億元為0.5%、20至100億元為0.3%、逾100億元為0.1%，期限為五年；根留台灣的前20億元補助0.5%、20至100億元為0.3%、逾100億元為0.1%，期限方面，貸款額度800億元以內為五年，800億至1300億元則是三年。

至於中小企業方案，貸款額度在1000億元以內，政府支付銀行手續費為1.5%，逾1000億至2000億元為0.7%，期限方面，貸款額度1000億元內為五年，1000億元至2000億元為三年。

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