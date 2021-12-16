童子賢：天然氣是乾淨能源 台灣發電可師法新加坡經驗

和碩（4938）董事長童子賢今（16）日參加台灣先進車用技術發展協會（TADA）成立大會，他指出，電動車的商機源頭正是防止城市污染，避免妨礙國民健康的思維，話鋒一轉，提到最近熱門的三接藻礁、核四等公投議題，他認為台灣的發電可以取法新加坡的經驗，新加坡已經壓低燃煤發電到1.6%，而天然氣發電佔90%。

童子賢致詞指出，當前先進國家覺醒，認知到科技不只要促進產業發展、經濟成長，科技在帶來新產品來增進消費者的福祉之外，科技也已經有能力肩負起防止地球暖化、防止城市空氣污染、防止極端氣候產生超級水患、超級颶風龍捲風的責任。

童子賢認為，人類文明警覺到，一旦地球暖化氣候劇變，現代經濟的成果可能像沙洲上的城堡一樣一夕之間崩坍。因此當前產業發展，開始著重綠色經濟、循環經濟。

童子賢表示，電動車正是一個因應趨勢而誕生的產業。好消息是電動車產值很高，到了2035年電動車產值有機會贏過人電腦與半導體好幾倍。因此這是台灣ITC產業轉型跨足汽車產業的好機會。

先進車用技術協會成立大會結束後，童子賢接受媒體訪問，被問到目前最熱門的三接藻礁、核四等公投議題。

童子賢回答，市民日常生活要用電，電動車蓬勃發展也會需要大量充電，而經濟命脈的半導體產製更是需要用到高品質穩定的電。那麼最理想的發電來源是什麼呢？

童子賢表示，天然氣是當前的「乾淨能源」，用天然氣發電可以比燃煤發電大幅改善空污。只是政府要想辦法克服藻礁三接問題。燃煤發電廠是空污的重要來源，會產生硫化物、PM10懸浮微粒、PM2.5細懸浮微粒、煤灰…這都是很糟糕的健康殺手。

他說，最近因為公投而把能源議題搞到類似政黨對決，會壓縮理性探討空間。首先台灣作為能源進口國，台灣電費應該漲價。其次未來應該逐步淘汰燃煤發電機，代之以天然氣發電才是正確的作法。而且新加坡、加拿大、英國、美國都是往這個趨勢在走。

他認為撇開政治，天然氣發電比煤炭發電污染少、危害健康少，雖然成本比較貴。但是要人民付出肺的成本，還是要付出錢的成本，他會認為健康第一，成本其次。何況空污造成龐大的醫療成本，往往忘了被估進去。台灣作為先進經濟體應該選擇屏除污染、照顧健康。

童子賢強調，台灣的發電可以取法新加坡的經驗。新加坡已經壓低燃煤發電到1.6%，而天然氣發電佔90%。