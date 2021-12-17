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拜登政府再出手 點名「解放軍軍事醫學研究院」入出口黑名單

指揮中心選擇性公布疫情 塑造一切都很好假象

適應疫情生態 2022經濟成長估4.05%

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

疫情對人們的影響逐漸減少，報復性消費將帶動疫後成長動能，加上外需持續存在，台綜院樂觀預估 2022 年的經濟成長率將達到 4.05%。台灣綜合研究院創辦人劉泰英指出，隨著疫情流感化，大家會固定時間打疫苗，並常態化看待疫情演變。

外需帶動成長

台灣 2020 年台灣全年經濟成長率為 2.98%，為已開發國家之首，主要受惠於半導體優勢，以及電子零組件、資通訊產品等出口表現；主計總處日前則預測2021年全年經濟成長可達 6.09%，其中民間消費與輸出為主要動力。在此同時，台綜院發布的最新經濟預測指出，在全球疫情復甦、外需持續增加的背景下，台綜院將 2021 年經濟成長率自 7 月的 5.12% 上修至本次的 6.07%。

台綜院解釋，雖經過長達兩個月以上的三級警戒衝擊，但企業生產與投資信心並未受到影響，反而加速產業鍊轉移、大幅增加民間投資，也認為今年的經濟成長動能能一路延續到 2022，樂觀預估明年的經濟成長率也可達到 4.05% 的水準。

疫情影響消退

劉泰英認為，雖然現在 Omicron 變種病毒的傳播範圍仍持續擴大，但因為民眾開始適應疫情的生態演變，對經濟的影響已不如前面幾個變種，所以 2021 年的經濟表現不會太差，且報復性消費的出現也讓經濟情況好轉。

此外，台綜院特別提到，內需方面，政府替軍公教加薪以及民間企業響應，對整體消費成長有幫助，估2022年實質民間消費成長率達5.30%，明顯回溫，且台灣對外正值產業供應鏈重組的關鍵時刻，對內則是台灣經濟結構的轉型期。

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台綜院估2022年經濟成長率達4.05% 前景樂觀可期

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