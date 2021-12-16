王美花迎法國國民議會友台小組 深化台法經濟關係

經濟部王美花於今（16）日接見法國國民議會友台小組包含團長戴扈傑（François de Rugy）等六位議員，對渠等珍視民主價值及在此疫情嚴峻時刻訪台深化台法關係表示敬意，並樂見台法兩國藉互訪機會深化各領域交流。

王美花表示，今年10月也曾接見法國參議院理查主席等4位參議員，法國參議院及國民議會議員陸續來訪台灣，展現友我情誼；並感謝戴扈傑在國民議會發起通過「將台灣納入國際組織轄下工作及多邊平台」決議，支持台灣參與世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）等國際組織。戴扈傑則說，法國與台灣有相同的民主價值，盼在共同價值下，深化台法經濟交流及夥伴關係。

王美花向戴扈傑一行說明台法經濟合作關係，如在半導體產業，法國液空集團擴大在台投資，提供我半導體製程對超高純度氫氣的需求，義法半導體亦與我半導體業者合作開發下一世代半導體技術。

此外，在資通訊及半導體的基礎上，台灣成功的進入電動車供應鏈，也是美國特斯拉電動車零組件之重要供應商，法國是汽車大國，雙方可加強電動車合作關係。在能源轉型合作上，已有法國TOTAL集團已投入台灣離岸風場開發，雙方可持續加強合作。

戴扈傑等議員說明法國也擁有半導體供應鏈及去碳電能，亦盼發展觀光及教育等合作，吸引台灣觀光客及投資機會，雙方亦可加強再生能源等領域之合作。來自法國香檳區的古怡珂特別感謝王美花於智慧財產局局長任內對法國香檳地理標示登記之協助。