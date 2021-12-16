影／2022年經濟關鍵字出爐 「甦」字獲選

經濟日報主辦的「經濟投資展望論壇-解碼2022」今(16)日登場，替投資人解碼2022年的經濟趨勢。同時公布民眾票選出來的2022年經濟關鍵字為「甦」，顯示民眾期待明年在經濟上可以復甦，走出新冠肺炎疫情陰霾。

經濟日報總編輯費家琪表示，「甦」是由台灣金融研訓院董事長吳中書以及KPMG安侯建業聯合會計師事務所董事長于紀隆所選。他們認為，「甦」有復甦、甦醒之意，隨著疫苗覆蓋率逐漸提高，逐步解封，經濟有望復甦。

從票選第二名的「復」與第三名的「韌」，可見全民期待疫情消退，景氣復甦。台灣大學經濟學系名譽教授陳博志也提到，因為疫情沉悶了兩年，「甦」這個字顯現民眾對經濟的復甦有強烈的期待，並堅信可以達到復甦的目標。中華經濟研究院院長張傳章則表示，2021年台灣的經濟表現亮眼，即便2022年在高基期之下，還是可以期待經濟復甦。

談到明年展望，陳博志表示台灣將迎來許多創新的好機會。他提到，近幾年有非常多新名詞，這些新名詞代表的是新技術、新產品，這些技術在台灣的發展已經逐漸成熟，可以真正運用的程度，也為台灣帶來許多機會。若政府與人民能掌握創新方向，將可帶動經濟成長。