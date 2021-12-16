快訊

桃園防疫旅館爆群聚…4個案定序同 3人恐改列本土

新世紀「合成鴉片戰爭」？美國全球通緝的武漢藥王

影／2022年經濟關鍵字出爐 「甦」字獲選

經濟日報 / 記者黃靖文劉玟妤宋慧昱/台北即時報導
經濟日報今天舉辦「經濟投資展望論壇─解碼2022」，台灣經濟研究院院長張建一（右至左）、中華經濟研究院院長張傳章、經濟日報總編輯費家琪、國立臺灣大學經濟學系名譽教授陳博志ㄌ、台灣金融研訓院董事長吳中書、富蘭克林華美潔淨能源ETF預定基金經理人羅介嶸上午出席公布由民眾票選出來的「2022經濟關鍵字」為「甦」。記者林伯東／攝影
經濟日報今天舉辦「經濟投資展望論壇─解碼2022」，台灣經濟研究院院長張建一（右至左）、中華經濟研究院院長張傳章、經濟日報總編輯費家琪、國立臺灣大學經濟學系名譽教授陳博志ㄌ、台灣金融研訓院董事長吳中書、富蘭克林華美潔淨能源ETF預定基金經理人羅介嶸上午出席公布由民眾票選出來的「2022經濟關鍵字」為「甦」。記者林伯東／攝影

經濟日報主辦的「經濟投資展望論壇-解碼2022」今(16)日登場，替投資人解碼2022年的經濟趨勢。同時公布民眾票選出來的2022年經濟關鍵字為「甦」，顯示民眾期待明年在經濟上可以復甦，走出新冠肺炎疫情陰霾。

經濟日報總編輯費家琪表示，「甦」是由台灣金融研訓院董事長吳中書以及KPMG安侯建業聯合會計師事務所董事長于紀隆所選。他們認為，「甦」有復甦、甦醒之意，隨著疫苗覆蓋率逐漸提高，逐步解封，經濟有望復甦。

從票選第二名的「復」與第三名的「韌」，可見全民期待疫情消退，景氣復甦。台灣大學經濟學系名譽教授陳博志也提到，因為疫情沉悶了兩年，「甦」這個字顯現民眾對經濟的復甦有強烈的期待，並堅信可以達到復甦的目標。中華經濟研究院院長張傳章則表示，2021年台灣的經濟表現亮眼，即便2022年在高基期之下，還是可以期待經濟復甦。

談到明年展望，陳博志表示台灣將迎來許多創新的好機會。他提到，近幾年有非常多新名詞，這些新名詞代表的是新技術、新產品，這些技術在台灣的發展已經逐漸成熟，可以真正運用的程度，也為台灣帶來許多機會。若政府與人民能掌握創新方向，將可帶動經濟成長。

疫情 陳博志

延伸閱讀

台大教授陳博志：台灣將迎來創新叢生向前進擊的好機會

2022經濟關鍵字出爐 「甦」字獲選

經濟日報社論／獨董召集股東臨時會之亂

經濟日報數位訂閱亮點 台股擂台明星賽掀熱戰

相關新聞

查哄抬物價囤積物品 羅秉成：火鍋、速食列第一波

近期民生餐飲頻傳漲價，為防堵不肖業者藉機哄抬物價、違法囤積或聯合壟斷，行政院指示法務部成立跨部會「物價聯合稽查小組」。行...

23年來台灣人最敢花錢的一年 2022內需衝10兆 夜市老闆：終於撐過來

進入2022年，經濟決勝點在你我口袋。彷彿印證美國總統拜登的「K型復甦」預言，一場疫情，讓台灣產業分化更明顯。

公投亂象 童子賢：天然氣比燃煤污染說法反科學、反智

公投四案即將於本周登場，和碩（4938）董事長童子賢今（16）日指出，現在能源議題過度政治化，甚至有出現天然氣比燃煤更污...

企業併購勞權漏洞多 勞團籲政院啟動跨部會修法

近年因企業併購買賣、重大金融機構合併引起的勞資爭議頻傳，桃園市與台北市產業總工會今到行政院前陳情，呼籲行政院針對「企業併...

黃崇仁：核四不值得重啟 但台灣能源不能排除核能

四大公投案18日投票，針對重啟核四公投，力積電董事長黃崇仁今天表示，核四廠太老太舊，亂七八糟不值得再重啟，但是台灣能源政...

王美花迎法國國民議會友台小組 深化台法經濟關係

經濟部王美花於今（16）日接見法國國民議會友台小組包含團長戴扈傑（François de Rugy）等六位議員，對渠等珍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。