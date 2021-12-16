光陽董事長柯勝峰：將與哈雷共同推動旗下電動重機

光陽集團董事長柯勝峰今（16）日指出，光陽將與哈雷共同推動哈雷旗下純電動車品牌LiveWire的上市。這個機車界前所未見的品牌結盟，在當今汽機產業面臨重大轉折的關鍵時刻，除了為二輪車電動化的發展，開創了全新的市場格局，也為KYMCO成為全球電動車領導品牌的追求上，向前推進一大步。

台灣光陽集團KYMCO投資美國哈雷大衛森Harley-Davidson, Inc.旗下電動車子公司 LiveWire，投資金額達1億美元。LiveWire預計通過與公開交易之特殊目的收購公司AEA-Bridges Impact Corp.合併，於紐約證交所掛牌上市。光陽集團透過此次交易，在最終併購交易完成時將持有LiveWire約4%的股權。

柯勝峰認為，KYMCO與哈雷的結盟是一個互補互利，強強聯手的完美結合。KYMCO與哈雷，無論是品牌定位、地緣優勢、產品佈局、通路形態，研發強項，各自在不同的領域中，擁有強大的市場影響力。因此，透過共同開發、平台共享、產地分工，雙方能夠充分運用彼此的資源與優勢，打造最先進的電動車共用平台，在不同的品牌定位與產品設計下，為各自企業的獨立發展取得最大的綜效。KYMCO與哈雷的結盟，將KYMCO的品牌形象與知名度提昇到另一個層次，也讓KYMCO未來電動車的發展充滿無限的想像空間。

在此之前，光陽已在東京發表電動車解決方案Ionex車能網，在巴黎發表Ionex車能網商業版，在米蘭發表電動重機SuperNEX與RevoNEX，在東南亞投資超級獨角獸Grab與GrabWheels，在台灣投資最大B2B機車物流全球快遞，此次成為哈雷LiveWire的主要股東與策略夥伴，光陽在電動車的投入相當積極。

LiveWire的合併上市預估企業價值達23.1億美元，上市前的募資取得款項將為哈雷大衛森進入電動車市場的戰略計畫提供充分資金，並加速其市場開拓、產品開發、全球製造與銷售能力的提昇。其中，透過與KYMCO策略結盟，LiveWire能受益於KYMCO的技術專業、製造能量、經銷網路、供應鏈基礎建設和全球物流能力，進一步使LiveWire成為一家純電動重機的產業領導企業，加速推動摩托車朝向電動化轉型。