聯邦快遞協運疫苗滿週年 持續提供跨國運輸服務

FedEx Corp.旗下快遞運輸公司的聯邦快遞，在一年前將第一批 COVID-19疫苗運送至美國的疫苗施打中心，為COVID-19疫情的轉捩點，在聯邦快遞等物流公司、醫療相關產業和政府單位的努力下，啟動了第一批全球疫苗運送。

自COVID-19疫情以來，聯邦快遞已運送了約14,000件人道援助物資至世界各地，其中包括三架運送氧氣濃縮機的包機，以及向印度運送的醫療用品。聯邦快遞將在忙碌的假期旺季持續運送疫苗，預計將比 2019年同期多運送 1億個包裹。

FedEx Corp.總裁兼營運長芮思博(Raj Subramaniam)表示：「我們為運送COVID-19疫苗至美國及世界各地感到自豪。憑藉專為限時快遞運輸、客製化解決方案和報關服務設計的物流網絡，我們將繼續與政府單位、醫療產業客戶和管理機構密切合作，以確保疫苗和相關用品在有需求時運送至指定地點。去年，我們已將 COVID-19 疫苗的運輸範圍擴大到全球 50多個國家和地區，致力於消滅疫情，為所有人類建設更美好的未來。」

聯邦快遞亞太、中東及非洲地區總裁裴佳華(Kawal Preet)表示：「亞太、中東和非洲地區擁有全球 75% 以上的人口，我們自豪於在企業和各個地區持續重建經濟的同時，仍能利用物流網絡和專業知識來維持世界供應鏈的運轉。在疫情的前一年半，我們成功地向亞太、中東和非洲地區運送了超過 3.7萬噸的個人防護設備和其他醫療保健用品，包括運送至韓國和越南的疫苗。聯邦快遞團結一致，致力於將關鍵物資安全並可靠地運送到世界各地。」

COVID-19疫苗和關鍵醫療用品從製造商和分配中心被提取，然後被運送到世界各地。物流網絡能支持具敏感性的貨物的運輸，例如在對抗 COVID-19中發揮重要作用的活性藥物。

在疫情爆發前，聯邦快遞即開發創新技術並擴大冷鏈儲存設備，以支持疫苗運輸和其他醫療保健業務。 FedEx Priority Alert®客戶支援專員使用 FedEx SenseAware監控技術，近乎即時地追蹤疫苗運送位置，幫助確保這些具時間敏感性的貨件透過聯邦快遞網絡快速且安全地運送。在美國，這項技術背後還有FedEx Surround平台提供支援，該平台運用人工智慧以及各種預測工具，主動監控貨件所處的環境狀況，若因天候或交通等因素延遲遞送，客戶支援專員能提供適時的協助。

近期，聯邦快遞因其在維持運輸完整性和保持疫苗在全球流通的領導行為，在 2021亞太疫苗卓越獎中被評選為亞洲最佳第三方疫苗物流。