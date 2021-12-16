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金屬及製品1-11月出口年增46.2％ 往這區竟大增86.2%

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處發布國情統計顯示，隨全球經濟穩步復甦，主要國家擴大基礎建設，加以國際金屬價格上揚，我國基本金屬及其製品累計1-11 月出口值337.1億美元，年增率46.2％。以出口至美國77.6億美元最多(占23.0％)，大增46.3％，其次是中國大陸(含香港)70.5億美元(占 20.9％)。

主計總處表示，根據財政部統計，我國基本金屬及其製品自110年第一季起連續三季呈雙位數增長；今(110)年10-11月出口值為76.8億美元，較上(109)年同期大增66.5％，累計1-11月出口值337.1億美元，年增46.2％。

按主要出口市場觀察，今年1-11月基本金屬及其製品以出口至美國 77.6 億美元最多(占23.0％)，增46.3％；其次為中國大陸(含香港)70.5 億美元(占20.9％)，增加31.5％；歐洲及日本分別為63.2 及24.1億美元(各占18.7％及7.1％)，各增86.2％及36.5％，併計越南，前五大出口市場占逾7成。

基本金屬及其製品出口以鋼鐵及其製品為最大宗，占約6成，今年1-11月出口總值201.3億美元，較去年同期大增52.5％，就前三大市場觀察，受惠於歐美擴大基礎建設，加上中國大陸粗鋼持續減產，鋼價維持高檔，今年1-11月出口至美國增61.9％(占23.9％)，出口至歐洲及中國大陸分別增109.5％(占23.7％)及11.9％(占10.2％)。

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