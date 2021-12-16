2022經濟關鍵字出爐 「甦」字獲選

經濟日報今（16）日舉辦「經濟投資展望論壇─解碼2022」，並公布由民眾票選出來的「2022經濟關鍵字」為「甦」。經濟日報總編輯費家琪表示，顯示出新冠肺炎已經肆虐兩年，大家都期待能夠早日揮別疫情，走向復甦之路，也期待大家都能保有韌性，堅強面對各種挑戰。

費家琪表示，今年民眾票選第一名的字是「甦」，有甦醒、復甦的意思。這個字是台灣金融研訓院董事長吳中書所推薦的，同時KPMG主席于紀隆也推薦，二人推薦理由都是認為隨著疫苗施打率的普及，各國正逐步解封，疫情逐漸緩和，經濟可望邁入復「甦」。

經濟日報連續第八年舉辦「經濟關鍵字大預測」票選活動，預先邀請了政府首長、企業領袖提出了心目中的2022年經濟關鍵字，也提供選字理由，再由民眾票選。

費家琪指出，大家票選出來的經濟關鍵字，有九成都是正面的字，反映了民眾對於明年經濟情勢的集體研判、或集體期待。今年第二名的關鍵字是「復」、第三名是「韌」。

費家琪說，今年是很特別的一年，台灣在年中疫情大爆發，國內三級警戒措施影響很多人的生活與工作，也讓內需產業大受打擊；與此同時，出口產業卻在全球供應鏈短缺、原物料價格飆漲下，迎來有史以來最好的一年。經歷了失衡的2021年，面對當前的經濟情勢，的確存在很多挑戰。

首先就是疫情的挑戰。正當各國多全力適應與病毒共存之際，沒想到不久前又發現新變種病毒Omicron無預警襲來，目前已擴散世界多國，讓全球經濟再添變數。經濟合作暨發展組織（OECD）也示警，Omicron變異株恐會影響經濟復甦腳步。

第二個挑戰是居高不下的通膨議題。這次的通膨，從生產端到消費端，從國內都國外，變成全球、全面性的問題，現在各國央行主席跟經濟學家都在關注通膨到底是短期還是長期，不過，不論是民眾或企業，現在對通膨都很有感，如果明年通膨持續、甚至更高，情勢將更加詭譎難料。

第三個挑戰是減碳，聯合國氣候峰會（COP26）的兩大重點是減碳和減少甲烷排放，目前有超過100個國家宣布2050淨零碳排。如果各國都致力於減碳，像是中國大陸在今年9月、10月間實施的能耗雙控，立即衝擊了製造業的生產運作。在節能減碳與經濟發展中間如何取得平衡點，各國政府都在仔細琢磨。

第四個是美中局勢的發展。美中關係在11月「拜習」線上對話之後，似乎有破冰現象，然而，兩國私下的角力不斷，為了掌握關鍵產業發展，兩國都將自由市場機制擺一邊，擴大對產業的補貼，並要求在地製造，同時積極與其他國家結盟。由大陸領導的RCEP（區域全面經濟夥伴協定）將在明年初生效，大陸也申請加入CPTPP，美國則是提出明年將啟動「印太經濟戰略」，要保有在亞太地區的領導地位。在這樣的地緣政治下，台灣的政府與企業如何因應也備受關注。