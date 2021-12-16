梅克爾給啟示 陳冲：不必大聲、敲桌子 政府應傾聽包容

德國總理梅克爾正式交棒，在她擔任德國總理的16年，一直是國際政壇的風雲人物，最近退休後更是媒體焦點，各界對她急流勇退後的生活，充滿好奇，借箸代籌者更不乏其人，其中最有趣的是，一位作家宣布擬以Miss Merkel為題，寫一部退休總理屢破奇案的偵探小說，許多讀者腦海中，馬上浮現英國偵探女王克莉絲蒂筆下慧黠過人的業餘偵探Miss Marple。

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲說，回想自己近十年來的專欄文章，曾兩度以梅克爾為題，剖析政經問題，其一是2013年10月1日的「沒有施洛德，也要梅克爾」，文中讚佩前總理施洛德為了德國的競爭力，不惜背棄基本盤而敗選，而梅克爾勝選後，也在就職演說中稱讚施洛德並承續其Agenda 2020之路線，兩人都表現出只有國家、沒有私利的胸襟與氣度。

另一篇文章則是2021年10月14日的「如果梅克爾2005年沒勝選」，主要是強調長期觀察德國政黨政治，也許意識型態並不一致，但在經濟路線上，卻有其持續性 ，當年（2005）即使勝選者是施洛德，德國今天依舊會是歐洲的領導強國，「因為真正政治家念茲在茲的，是國家的前途，而非政黨或個人的私利」。

2021年10月3日在德國統一日（Tag der Deutschen Einheit）31周年時，當時應該是梅克爾任內最後一次全國性演說，她以自由不會從天而降（Diese Freiheit brach nicht einfach über uns herein）為題，內容感人，可惜國內鮮少報導。陳冲說，其實台灣比任何國家都更需要細細咀嚼這篇演說的意涵。

30年前，兩德統一，但這豈是簡單的事，梅克爾破題即指出自由需要爭取而來，進一步她指出，民主也不是這麼簡單就會存在（Demokratie ist nicht einfach da），吾輩需要彼此為維護民主，共同持續努力。1990年前兩德人民（尤其是東德人民）為自由付出多少代價，31年來又共同珍惜維護得來不易的民主與自由。其中最重要的就是相互的了解與包容。「德國統一31年學到的是，我們要尊重各別的經歷與經驗，同時也要尊重民主」。

梅克爾在演說結束前疾呼，「我們可以就未來究竟會如何而爭論，但我們知道答案掌握在我們手中，我們必須相互傾聽與對話，我們更知道彼此有分歧，但最重要的是我們有的共同點。」，最後梅克爾強調「要對未來做好準備、對彼此保持好奇、述說個別的故事，並包容差異。」。

陳冲表示，雖然是對德國政黨、人民的呼籲，但對我們應該更有所啟發。對眼下的台灣，一切來之不易，但是不是少了一些傾聽、對話、及包容？真正誠意的政府，是不必「大聲、再大聲、敲桌子的」，傾聽、對話及包容，才是梅克爾所要傳達的訊息，對台灣如此，對兩岸亦復如此。

陳冲表示，小說中的Miss Merkel能否破案，對台灣並不重要，但梅克爾臨去對自由民主提供明確的詮釋，值得我們重視。Seit bereit zur Begegnung, seid neugierig aufeinander, erzählt einander eure Geschichten und haltet Unterschiede aus，多棒的一段話! 還是請外交部把演講全文翻譯給蔡總統，不! 給全民吧。

附註：Seit bereit zur Begegnung, seid neugierig aufeinander, erzählt einander eure Geschichten und haltet Unterschiede aus

「要對未來做好準備、對彼此保持好奇、述說個別的故事，並包容差異。」