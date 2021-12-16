第二波熊好券來囉！12/20~12/30開放意願登記

為振興台北市受到COVID-19疫情影響的商家，「台北熊好券」自11月5日開跑迄今已累積超過250萬筆交易；北市府今（16）日正式宣布第二波台北熊好券意願登記開跑，自2021年12月20日9時起至12月30日24時止，開放全台民眾以台北通APP進行意願登記，預計2022年1月3日在律師見證下公開線上抽獎。

台北市政府秘書長陳志銘表示，台北熊好券第一波使用期間為2021年11月5日至2022年1月2日24時止，預估交易筆數至年底可達發行數的七成；第二波使用期間為2022年1月3日至2022年2月28日24時止。

台北熊好券包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，共有五種票券，本次登記將採取五擇二的方式進行意願登記，民眾在開放登記期間可以透過台北通APP點選喜愛的兩種票券，除住宿券維持1,000元額度外，其餘四種票券將有200、300、400、500元等不同額度的中獎機會，歡迎熊好券愛好者可再來參加第二波抽獎。