政院經貿辦：訂萊劑容許值沒有牴觸最惠國待遇

針對前駐WTO大使賴幸媛近日接受媒體採訪時表示，禁止含萊克多巴胺豬肉進口並未違反WTO規定一事；行政院經貿談判辦公室回應表示，賴幸媛理應十分瞭解最惠國待遇與國民待遇原則之內容，但卻有意曲解其真正意涵。

政院經貿辦並針對其錯誤內容說明如下：

一、指稱政府訂定萊克多巴胺安全容許量標準違反最惠國待遇：因為這項標準適用所有進口肉品，不知哪裡牴觸了最惠國待遇。

二、指稱違反國民待遇：政府禁止國內豬農使用萊克多巴胺，是為了建立產品區隔，強化消費者對國產豬肉信心。養豬產業也全力支持，何來超國民待遇的說法。

三、錯誤解釋SPS規定且忽略WTO對科學證據的重視：賴幸媛認為SPS協定第3條（調和）第3款也允許會員可採行比國際標準更高的國內保護水準，但該款的前提是「若具有科學上的正當理由，或會員確定其依據第5條風險評估程序而實施之檢驗和防檢疫保護水準係屬允當」，因此我國若無相關科學證據，則仍無法不遵守規定。

四、美國沒有在WTO大張旗鼓興訟，並不代表美國不在乎此事：美國有很多管道及手段可以溝通，也有各種國際關係和成本考量，訴訟通常是最後方式。美歐之間的賀爾蒙牛案經常在國際學術期刊上被用來比較，這也是為何許多國家在與美國溝通後，最後還是決定遵守規定的原因。

美國智庫學者葛來儀認為，倘公投通過，將為台美雙邊關係帶來嚴重打擊，未來將難以解決這些影響；同時也為雙邊貿易關係造成致命的衝擊，未來簽署雙邊貿易協定更是不可能有進展。她的說法相當反映現在美國甚至日本產官學界的看法，包括 Ryan Hass、薛瑞福等人都有同樣的呼籲。

行政院經貿談判辦公室說明，為了拓展台灣的國際經貿布局，我國需接軌國際標準，以推動加入CPTPP等高標準的經貿組織，期望全國人民團結一致，支持台灣走向國際。