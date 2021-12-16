政院經貿辦：訂萊劑容許值沒有牴觸最惠國待遇

經濟日報 / 記者吳馥馨／台北即時報導

針對前駐WTO大使賴幸媛近日接受媒體採訪時表示，禁止含萊克多巴胺豬肉進口並未違反WTO規定一事；行政院經貿談判辦公室回應表示，賴幸媛理應十分瞭解最惠國待遇與國民待遇原則之內容，但卻有意曲解其真正意涵。

政院經貿辦並針對其錯誤內容說明如下：

一、指稱政府訂定萊克多巴胺安全容許量標準違反最惠國待遇：因為這項標準適用所有進口肉品，不知哪裡牴觸了最惠國待遇。

二、指稱違反國民待遇：政府禁止國內豬農使用萊克多巴胺，是為了建立產品區隔，強化消費者對國產豬肉信心。養豬產業也全力支持，何來超國民待遇的說法。

三、錯誤解釋SPS規定且忽略WTO對科學證據的重視：賴幸媛認為SPS協定第3條（調和）第3款也允許會員可採行比國際標準更高的國內保護水準，但該款的前提是「若具有科學上的正當理由，或會員確定其依據第5條風險評估程序而實施之檢驗和防檢疫保護水準係屬允當」，因此我國若無相關科學證據，則仍無法不遵守規定。

四、美國沒有在WTO大張旗鼓興訟，並不代表美國不在乎此事：美國有很多管道及手段可以溝通，也有各種國際關係和成本考量，訴訟通常是最後方式。美歐之間的賀爾蒙牛案經常在國際學術期刊上被用來比較，這也是為何許多國家在與美國溝通後，最後還是決定遵守規定的原因。

美國智庫學者葛來儀認為，倘公投通過，將為台美雙邊關係帶來嚴重打擊，未來將難以解決這些影響；同時也為雙邊貿易關係造成致命的衝擊，未來簽署雙邊貿易協定更是不可能有進展。她的說法相當反映現在美國甚至日本產官學界的看法，包括 Ryan Hass、薛瑞福等人都有同樣的呼籲。

行政院經貿談判辦公室說明，為了拓展台灣的國際經貿布局，我國需接軌國際標準，以推動加入CPTPP等高標準的經貿組織，期望全國人民團結一致，支持台灣走向國際。

美國 WTO 國民

延伸閱讀

好想贏韓國？凌濤：蔡英文反美國逆世界 造成缺電台灣

政院：公投結果有拘束力 政府一定依法行政

陳吉仲說我爸養豬：開放萊豬後沒一個豬農上街頭

蔡英文在雙北首場公投宣講 蘇貞昌猛打政院在新北政績

相關新聞

韓國若先入CPTPP 王美花說這些產業將成重災區

經濟部長王美花今天在立法院經濟委員會接受質詢時，坦言最擔心萊豬與藻礁公投，尤其競爭對手南韓於十二月十三日申請加入CPTP...

效仿中華電！國營事業擬推育嬰工時 經部：1個月後提報作法

中華電信日前宣布推動「育嬰工時」，經濟部長王美花今天說，贊成國營事業也朝此方向規劃；國營會表示，各公司會和工會協商、規劃...

台經院：台灣結構調10年 明年國民所得將超越韓國

展望明年經濟，台灣經濟研究院長張建一指出，變數包含COVID-19疫情、通膨、美國聯準會貨幣政策、塞港缺櫃問題等；但他也...

迪士尼頻道將停播 ANIMAX等5家搶卡位接棒

迪士尼頻道明年元旦停播，NCC至今收到系統台申請替補頻道，包括迴旋鏢、ANIMAX、尼克兒童頻道、小尼克頻道與BabyT...

與尼加拉瓜FTA確定將斷 經濟部：僅占出口額0.01％影響不大

尼加拉瓜於與台灣於12月10日斷交，台尼於2006年簽署台尼自由貿易協定(FTA)，經濟部表示，尼國國會15日通過廢除雙...

疫情攪局！去年赴海外就業人數暴減24萬人

主計總處今天發布統計發現，去年爆發新冠肺炎疫情，109年國人赴海外工作人數50.1萬人，創11年調查以來新低，較前一年大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。