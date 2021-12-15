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智邦明年展望 法人估排除缺貨二位數成長

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

網通大廠智邦（2345）15日舉行線上法說會，智邦執行長馬思睿（Edgar Masri）表示，明年上半年仍有缺料影響，不過從需求端來看，資料中心跟企業客戶端需求相對樂觀，400G交換器可望有顯著成長。

法人表示，智邦訂單能見度看到明年第3季，預估智邦2022年全年營收成長約一成，排除缺料問題，則可望有二位數成長，毛利率則盼維持20%水準。

馬思睿表示，今年以來零組件缺貨漲價，影響訂單出貨及毛利率表現，目前品牌端已經陸續將零組件漲價反映在售價上，歐美客戶也較能接受成本反應。

馬思睿認為，供應鏈仍是一大挑戰，今年第4季料況較第3季更為緊張，缺貨基調將延續到明年上半年，明年第3季將是觀察重點，包含供應鏈供貨是否轉佳以及客戶需求端是否有變化。

馬思睿觀察，2022年全球企業端跟資料中心需求仍可望有二位數成長，智邦100G交換器仍為出貨重點，400G則有明顯成長，預估貢獻營收5%至10%。

智邦累計今年前11月營收18.9億美元、528.79億元新台幣，以美元計算已經超過去年全年18.5億美元，受到零組件漲價影響，累計前3季毛利率18.5%，低於2020年高於20%水準，稅後純益31.8億元，年減13.80%，每股稅後純益5.7元。

今年前3季智邦來自網路交換器貢獻營收衰退5%，貢獻營收比重63%，網路應用設備成長65%，占比約19%，網路接取設備成長57%，占比約13%，以市場區分，美國衰退5%，占比59%，歐洲成長27%，占比23%，亞洲來自中國及印度的企業籍資料中心成長強勁，年增106%，占比17%。

智邦 營收

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