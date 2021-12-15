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尼加拉瓜國會廢除台尼FTA 經部：對台貿易影響有限

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

尼加拉瓜於台灣時間10日宣布與我國終止外交關係。經濟部表示，我方迄未接獲尼方通知退出台尼2006年簽署台尼自由貿易協定（FTA），但尼國國會已於15日通過法令廢除台尼FTA，強調台尼FTA廢除對台灣整體貿易影響有限。

依據協定第24.06條規定，締約國任一方均得退出本協定，協定將在締約方通知對方180天後失效，雙方亦得依協定另訂其他期限。

經濟部表示，我方迄未接獲尼方通知退出台尼FTA，但尼國國會應其總統所請，於台灣時間12月15日通過廢除尼加拉瓜與台灣協定及文書法令，廢除及廢止尼國與台灣在2021年12月9日前所簽署之法令，包含台尼FTA在內。該法令經尼國政府公報公告後，即具法律效力，尼國若片面違反前述180天通知規定，將影響台灣進出口商權益。

貿易局提醒廠商注意因應，本局亦將密切注意尼國政府動向，全力維護我業者權益，並將主動協助我國業者拓銷或改向其他國家採購。

2020年我對尼出口2,294萬美元，僅占我出口總額0.01%，2006年FTA簽署當年我對尼出口3,881萬美元，FTA生效迄今我對尼出口衰退40.88%，尼國對我出口則成長15倍。台尼FTA廢除對我整體貿易影響有限。

目前我自尼加拉瓜主要進口冷凍白蝦、冷凍牛肉等產品，經洽我相關公協會表示，一旦台尼FTA失效，將鼓勵及協助我商改向其他與我簽署FTA國家進口。

FTA 尼加拉瓜 經濟部

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