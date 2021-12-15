疫情衝擊大！去年國人赴海外工作大減23.8萬人

主計總處今（15）日公布2020年國人赴海外工作人數為50.1萬人，是2009年該統計創編以來最低，較2019年大減23.8萬人，主要是受疫情影響。

主計總處指出，其中，又以赴中國大陸工作人數較前年銳減15.3萬人最多，為連七年下降，現為24.2萬人，同樣的，2020年赴東南亞及美國亦分別減少3.4萬人及1.5萬人，若與2019年比較，赴各國工作者均減少。

不過，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，我國2020年失業率上升0.12%，勞參率下降0.03%，兩項勞動指標表現穩定，代表大減23.8萬的赴海外工作者他們的就業身份未變，只是工作地點改變。

陳惠欣表示，自2009年以來至2019年，國人赴海外工作情形多呈增加，僅2011 年及2015年受景氣影響微幅減少，分別各減少6000人、2000人。2020年則在疫情衝擊下，赴海外工作人數大幅度減少。

至於國人赴中國大陸工作者則在2013年達到43萬人的高峰後，因大陸工資上漲、環保成本增加等優勢不在，使得國人赴中國大陸工作者開始逐年減少，2018年更因美中貿易戰、轉單效應、台商回流等因素影響而持續減少。