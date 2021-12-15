疫情攪局！去年赴海外就業人數暴減24萬人

主計總處今天發布統計發現，去年爆發新冠肺炎疫情，109年國人赴海外工作人數50.1萬人，創11年調查以來新低，較前一年大減23.8萬人，年減幅度達32.2%，其中赴中國大陸工作人數24.2萬人最多，但也減少最多，年減15.3萬人，是連續七年減少；到東南亞及美國也都各減3.4萬人、1.5萬人，顯示疫情造成人流不易移動，國人出不去也進不來。

109年國人赴海外工作國家50.1萬人，較108年的73.9萬人，一口氣大減23.8萬人，是98年開辦調查以來最低。之前赴海外工作情形以逐年增加的多，只有100年及104年受景氣影響微幅減少。例如98年國人赴海外工作人數從66.2萬人，一路都是增加到103年72.6萬人高峰；104年略減為72.4萬人後，逐年增加到108年的73.9萬人。109年突遇疫情，全球邊境管制及防疫措施，阻絕人流移動，一年間大減32.3%。

主計總處官員表示，此項調查是以國人出入境資料，再比對勞保、健保資料，篩選出去年一年經常或連續性停留海外90天以上者，視為赴海外就業。去年因為台灣疫情相對安全，減幅特別大不一定都是出國人的減少，可能比較多是國人返國，但因為去年情況特殊，難以判斷是出去的少，還是回來的多。

109年赴海外工作，以中國大陸（含港澳）24.2萬人占48.3%最多，東南亞8.6萬人或占17.1%居次，美國7.7萬人或占15.4%，三者合占八成一。與108年比較，赴各國工作者均減少，其中赴中國大陸者減少最多，年減15.3萬人，減幅達38.7%，不但連續七年減少，而且占比首次降到五成以下。赴東南亞就業減少3.4萬人（年減28.6%），美國者年減1.5萬人（年減16.5%）。

109年赴海外工作者中，15~29歲9.8萬人(占19.5%)，30~49歲25.2萬人(占50.3%)，50歲以上者15.1萬（占30.2%）。

整體而言， 15~29歲年輕族群赴東南亞者在102年達高點後大致呈減少；30~49歲除赴中國大陸者趨減外，其餘國家都增加；50歲以上者赴中國大陸者增加較多。

主計總處表示，從教育程度來看，109年赴海外工作者以大專及以上程度者38.8萬（占77.4%）最高，但是若以其占我國大專以上程度就業者的比率，從陡降至6.4%， 與104年以來一直維持約9.5%~9.6%水準相差甚大。

就男女性別來看，109年國人赴海外工作者中，男性27.2萬人、占54.3%，較108年減少12.9萬(年減32.1%），女性22.9萬人(占45.7%)，較108年減少10.9萬人(減少32.3%），兩性減幅相當。但若以兩性赴海外工作比率，則發現比率逐年拉近。