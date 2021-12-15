柯文哲稱能源轉型電費漲3萬元 經濟部駁斥：數學算錯

台北市長柯文哲今日於節目稱，改燒天然氣每一度要增加0.8元，換算下來每戶一個月要增加3萬元。經濟部澄清，這是由2019年開始，就已多次澄清的錯誤訊息，「但連柯市長都被誤導」，說明每戶電費上漲3萬元錯誤是將能源轉型多年的成本，扭曲為用兩成的民生用電來當分母，「是數學算錯的錯誤訊息。」

柯文哲今日於接受廣播節目《千秋萬事》專訪，質疑民進黨能源政策寫到2025，「哪一個國家能源政策只到2025?」，並說核電佔台灣發電量12%；若要改燒天然氣每一度要增加0.8元，算下來每戶一個月要增加3萬元「可是這些民進黨都沒講。」

針對長期電源計畫只到2025年，經濟部指出，考量既有核一二三廠最後除役期期程為2025年，本就與總統任期無關。電源開發需要長期規劃，因此能源局於今年5月發布最新全國電力資源供需報告，長期電源開發規劃已擘劃至2027年，從2026年起，再生能源發展目標設定為太陽光電每年增加1GW、離岸風電每年增加1.5GW，並非只處理2025年能源規劃。

經濟部說明，國內使用核能，都要面對核廢料處理的難關，舉例像是核二一號機原可運轉到今年年底，卻因為燃料池滿，核廢料無處存放難以繼續。

但新北市擔心乾式貯存設施變成永久存放核廢料的地方，因此不同意核發乾式貯存設施的施工許可。歷任新北市長，包括現任新北市長侯友宜的為難，經濟部也了解，更凸顯核廢料處理的高度困難，應由中央地方以民主方式討論處理。

經濟部再次表達，能源轉型主軸「展綠、增氣、減煤、非核」，其中發展綠能的成本，隨著未來再生能源隨技術進步，每度價格會持續下降，以目前競標風場每度電價為2.2～2.5元，已低於平均電價每度2.6253元。

電價攸關國計民生，目前已有包含每次電價漲跌幅限制不超過3%、住宅用電330度以下不調漲（約七成的民生用戶）以及電價穩定機制，且相關調整都會經產、官、學及消費者代表組成的電價審議會充份討論，秉持「照顧民生、穩定物價、節約能源」等原則，確保電價影響在可負擔的範圍之內。