快訊

遭爆棄養雙親 蘇怡寧：已隱忍父親情緒勒索多年

影／五股ATM搶案疑點多…嫌犯早到7分鐘 等保全抵達就動手

通膨警戒線下不去？ 朱澤民：明年3月前CPI都在2%左右

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

餐飲業漲價潮又快又猛，讓小老百姓們大喊吃不消。主計長朱澤民今（15）日坦言，明年3月前的消費者物價總指數（CPI）年增率都會維持在2%左右，因為今年1~3月CPI年增率基期較低所致。朱澤民表示，國內物價仍有上漲壓力，但是要像美國飆到6.8%，「絕對不會」。

立法院財政委員會今進行「109年度中央政府總決算審核報告案」審查，國民黨籍立委林德福針對萬物齊漲進行質詢。朱澤民再次表示，國內確實有物價上漲的壓力，但目前還沒到通膨，預估今年全年CPI年增率仍在1.98%。

林德福指出，美國聯準會（Fed）主席鮑爾、美國財政部長葉倫都已表示「現在不會用暫時性」來形容通膨，究竟台灣的物價上漲會不會再繼續惡化？朱澤民答詢表示，「我一再強調，通膨指的是全面、持續、顯著的物價上漲」，目前台灣有物價上漲壓力，但還沒有到通膨的狀況。

朱澤民指出，這陣子物價上漲，主要是蔬菜、水果和油價，但目前蔬菜和油價已趨穩，水果仍還是在高點。不過，外食費占整個CPI接近百分之十，像是上班族的午餐，還有幼稚園的營養午餐和點心都是外食，因此若外食費權重漲，確實對物價上漲會很有感。

此外，立委李貴敏、林德福也針對主計總處最新發布今年1~10月經消費者物價調整後，實質經常性薪資和實質總薪資分別為41,399元及54,177元，實質成長僅剩下0.01%及1.1%，顯見薪水成長幾乎都快被高物價吃掉一事進行質詢。對此，朱澤民答詢表示，物價上漲確實會造成生活成本增加，但如果經濟和實質薪資有成長的話，就可以減緩物價上漲的衝擊，目前主計處仍預估實質總薪資成長今年大約是1%。

朱澤民並強調，消費者物價總指數（CPI）還是要跟國際間比較，相較國際間，台灣還算平穩。

物價 朱澤民 美國聯準會

延伸閱讀

坦言蚵仔麵線20元講錯話 朱澤民：全國平均52元

央行：通膨是短期現象 房價目前仍居高

再被問蚵仔麵線多少錢 蘇貞昌給的答案比20元高超多

一碗蚵仔麵線20元？ 台中業者：是知道什麼碗糕

相關新聞

若南韓進、台灣不進CPTPP 經長點名這些產業將受創

民進黨立委邱議瑩及林楚茵今（15）日於立法院經濟委員會質詢指出，台灣在國際上最大競爭對手南韓日前已經表態加入跨太平洋夥伴...

「威京小沈」笑談爭議人生 沈慶京：讓中石化民營 是我最後悔的事

11月3日，威京集團大動作舉辦CIS發表會，現場賓客雲集，揭示「威京小沈」江湖再起的企圖心。

3個月開150家！蝦皮暴風式展店 真能不怕泡沫化？

疫情讓許多店家倒閉退租，不過卻讓宅經濟大起，甚至有業者趁低潮逆勢暴風式展店。知名電商「蝦皮」長期與超商物流合作，但今年推出「蝦皮店到店」，想搶下物流終端市場，8月店數約20家，11月在北部就已展店近150家，平均近3個月每天開一間店，且店面數持續擴張中。這波電商跨界展店，可預期會衍生出新的商業模式，不過速度之快，是否有「蛋塔效應」風險仍值得觀察。

火拚Gogoro！光陽憑2點扭轉談判劣勢 入股哈雷電動機車

百年機車大廠哈雷宣布，旗下電動車子公司LiveWire與台灣機車龍頭光陽攜手，與AEA-bridge Impact公司合併後，透過SPAC方式明年在紐約證交所掛牌，對於光陽來說，在艱辛的談判後，由台灣躍上國際舞台，不但技術與獲利方面都可望大有斬獲，未來更有望成為全球電動機車第一品牌。但在發展前景之外，外界更好奇，原本僅是穩居台灣機車龍頭的光陽，如何與哈雷談成這次看來地位不對等的合作？

勞退基金前十月大賺 每人分紅逾1.7萬

隨著各國疫苗覆蓋率提升、景氣持續復甦，全球股票指數震盪走高，截至今年10月底，勞退新制基金收益數為2,132.3億元，收...

基本工資升 雇主負擔增

自明（2022）年元旦起，基本工資月薪自24,000元調升至25,250元，時薪則由160元調升至168元。勞動部勞保局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。