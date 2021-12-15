通膨警戒線下不去？ 朱澤民：明年3月前CPI都在2%左右

餐飲業漲價潮又快又猛，讓小老百姓們大喊吃不消。主計長朱澤民今（15）日坦言，明年3月前的消費者物價總指數（CPI）年增率都會維持在2%左右，因為今年1~3月CPI年增率基期較低所致。朱澤民表示，國內物價仍有上漲壓力，但是要像美國飆到6.8%，「絕對不會」。

立法院財政委員會今進行「109年度中央政府總決算審核報告案」審查，國民黨籍立委林德福針對萬物齊漲進行質詢。朱澤民再次表示，國內確實有物價上漲的壓力，但目前還沒到通膨，預估今年全年CPI年增率仍在1.98%。

林德福指出，美國聯準會（Fed）主席鮑爾、美國財政部長葉倫都已表示「現在不會用暫時性」來形容通膨，究竟台灣的物價上漲會不會再繼續惡化？朱澤民答詢表示，「我一再強調，通膨指的是全面、持續、顯著的物價上漲」，目前台灣有物價上漲壓力，但還沒有到通膨的狀況。

朱澤民指出，這陣子物價上漲，主要是蔬菜、水果和油價，但目前蔬菜和油價已趨穩，水果仍還是在高點。不過，外食費占整個CPI接近百分之十，像是上班族的午餐，還有幼稚園的營養午餐和點心都是外食，因此若外食費權重漲，確實對物價上漲會很有感。

此外，立委李貴敏、林德福也針對主計總處最新發布今年1~10月經消費者物價調整後，實質經常性薪資和實質總薪資分別為41,399元及54,177元，實質成長僅剩下0.01%及1.1%，顯見薪水成長幾乎都快被高物價吃掉一事進行質詢。對此，朱澤民答詢表示，物價上漲確實會造成生活成本增加，但如果經濟和實質薪資有成長的話，就可以減緩物價上漲的衝擊，目前主計處仍預估實質總薪資成長今年大約是1%。

朱澤民並強調，消費者物價總指數（CPI）還是要跟國際間比較，相較國際間，台灣還算平穩。