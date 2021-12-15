繼海運歐洲線合約價大漲後 法人看好明年美國線漲勢
歐洲線長約價傳出大漲後，由於占國內船公司的營運比重較低，分析師表示，將更為看重明年美洲線長約的換約價格，目前預期合約價上漲機率較高，但因疫情逐漸緩和，若塞港狀況獲得舒緩，則明年下半年現貨運價恐出現較大的震盪風險。
法人機構表示，市場傳出由於疫情不穩，塞港持續，歐美線運價上漲，大型客戶為保障新一年度物流運送順暢，近期簽下「非常貼近市場現貨價格的長約價」，不過，觀察航商合約客戶中，歐洲線長約比重較低，大約一至兩成，美洲線長約比重較高，因此，美洲線換約狀況對於航商營運影響高於歐洲線換約。
分析師指出，美洲線換約談判時點約落在每年的3~5月，目前各家研究機構認為塞港狀況可能延續至明年第1~2季，因2021年美洲線合約價水準較低，預期2022年美洲線合約價上漲機率較高，但隨市場供不應求缺口有望縮減，倘若塞港情況舒緩，則明年下半年現貨運價恐出現較大的向下震盪風險，因此，對海運族群暫維持中立的評價。
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