快訊

遭爆棄養雙親 蘇怡寧：已隱忍父親情緒勒索多年

影／五股ATM搶案疑點多…嫌犯早到7分鐘 等保全抵達就動手

繼海運歐洲線合約價大漲後 法人看好明年美國線漲勢

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

歐洲線長約價傳出大漲後，由於占國內船公司的營運比重較低，分析師表示，將更為看重明年美洲線長約的換約價格，目前預期合約價上漲機率較高，但因疫情逐漸緩和，若塞港狀況獲得舒緩，則明年下半年現貨運價恐出現較大的震盪風險。

法人機構表示，市場傳出由於疫情不穩，塞港持續，歐美線運價上漲，大型客戶為保障新一年度物流運送順暢，近期簽下「非常貼近市場現貨價格的長約價」，不過，觀察航商合約客戶中，歐洲線長約比重較低，大約一至兩成，美洲線長約比重較高，因此，美洲線換約狀況對於航商營運影響高於歐洲線換約。

分析師指出，美洲線換約談判時點約落在每年的3~5月，目前各家研究機構認為塞港狀況可能延續至明年第1~2季，因2021年美洲線合約價水準較低，預期2022年美洲線合約價上漲機率較高，但隨市場供不應求缺口有望縮減，倘若塞港情況舒緩，則明年下半年現貨運價恐出現較大的向下震盪風險，因此，對海運族群暫維持中立的評價。

塞港 疫情

延伸閱讀

東陽前11月累計合併稅前淨利 7.21億 稅前EPS 1.3元

歐美線海運 長約價暴漲

四大貨櫃港 今年裝卸量拚新高

新唐、華通 四檔錢景亮

相關新聞

若南韓進、台灣不進CPTPP 經長點名這些產業將受創

民進黨立委邱議瑩及林楚茵今（15）日於立法院經濟委員會質詢指出，台灣在國際上最大競爭對手南韓日前已經表態加入跨太平洋夥伴...

「威京小沈」笑談爭議人生 沈慶京：讓中石化民營 是我最後悔的事

11月3日，威京集團大動作舉辦CIS發表會，現場賓客雲集，揭示「威京小沈」江湖再起的企圖心。

3個月開150家！蝦皮暴風式展店 真能不怕泡沫化？

疫情讓許多店家倒閉退租，不過卻讓宅經濟大起，甚至有業者趁低潮逆勢暴風式展店。知名電商「蝦皮」長期與超商物流合作，但今年推出「蝦皮店到店」，想搶下物流終端市場，8月店數約20家，11月在北部就已展店近150家，平均近3個月每天開一間店，且店面數持續擴張中。這波電商跨界展店，可預期會衍生出新的商業模式，不過速度之快，是否有「蛋塔效應」風險仍值得觀察。

火拚Gogoro！光陽憑2點扭轉談判劣勢 入股哈雷電動機車

百年機車大廠哈雷宣布，旗下電動車子公司LiveWire與台灣機車龍頭光陽攜手，與AEA-bridge Impact公司合併後，透過SPAC方式明年在紐約證交所掛牌，對於光陽來說，在艱辛的談判後，由台灣躍上國際舞台，不但技術與獲利方面都可望大有斬獲，未來更有望成為全球電動機車第一品牌。但在發展前景之外，外界更好奇，原本僅是穩居台灣機車龍頭的光陽，如何與哈雷談成這次看來地位不對等的合作？

勞退基金前十月大賺 每人分紅逾1.7萬

隨著各國疫苗覆蓋率提升、景氣持續復甦，全球股票指數震盪走高，截至今年10月底，勞退新制基金收益數為2,132.3億元，收...

基本工資升 雇主負擔增

自明（2022）年元旦起，基本工資月薪自24,000元調升至25,250元，時薪則由160元調升至168元。勞動部勞保局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。