若南韓進、台灣不進CPTPP 經長點名這些產業將受創

民進黨立委邱議瑩及林楚茵今（15）日於立法院經濟委員會質詢指出，台灣在國際上最大競爭對手南韓日前已經表態加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。經濟部長王美花回應，若台灣未加入CPTPP而南韓加入，包括機械、工具機、鋼鐵、紡織、石化及橡膠等與南韓競爭產業都會受影響。

邱議瑩表示，南韓13日表示將加入CPTPP，台灣雖然比較早提出申請，但還在等審查。台灣跟南韓在萊豬議題比較，南韓在2012年就開放美豬進口，「對台灣人來講，我們非常想贏韓國，我們好想贏韓國」，南韓開放程度會不會耽誤到台灣加入過程。

王美花說，南韓加入有特別提到中國大陸跟台灣申請對它有很大的壓力，台灣最大的競爭對手確實是南韓，很多產業在國際上都互有競爭力。雖然南韓自由貿易協定覆蓋率達七成，但他認為CPTPP是更高規格、降稅幅度更大的區域組織，「對台灣來說最不好的情形，要是韓國加入台灣無法加入，那會是對台灣非常大的傷害。」

邱議瑩接著說，萊豬公投跟食安無關，但跟台灣未來前途有關。如果週六公投不小心通過，最希望看到這個結果的就是大陸跟南韓，因為把台灣打敗就沒有競爭對手了

林楚茵同樣也針對同樣議題質詢，產業界有沒有提出擔憂。王美花說，產業界看到南韓加入CPTPP的訊息，許多出口面臨高關稅產業都是與南韓競爭關係，都覺得相當緊急，認為台灣要趕快加入。

林楚茵追問哪些產業會在南韓加入後受創？王美花說，包括機械、工具機、鋼鐵、紡織、石化及橡膠等產業都與南韓在國際競爭，應該要讓這些產業其他國家平起平坐。