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電路板產業國際展覽會21日登場 鄭文燦將現身

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

第二十二屆台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2021) 與「第16屆國際構裝暨電路板研討會」(IMPACT)將於12月21日至23日在台北南港展覽館一館盛大展開，依據規畫12/21桃園市長鄭文燦將會出席剪綵。

主辦單位指出，今年持續推動四展合一打造「台灣國際電子製造聯合展覽會」，完整呈現國內電子製造業生態鏈，成為台灣最具指標性的電子展覽盛會。

去年台灣PCB整體產業鏈產值加計在台投資的外商，整體模達新台幣1.04兆元，為台灣第三大兆元電子零組件產業。而根據NTI排名，全球前百大PCB，台商佔25家，而前十大PCB廠，台商更占了5名。

台灣電路板產業協會統計，今年全球雖持續壟罩在疫情之下，但台灣電路板產業仍穩健成長，產值甚至突破新高。今年第四季，進入電子產品的傳統旺季，普遍預期手機、筆電等都會有新品問市，將可刺激相關電路板產品的成長，而載板也可望延續本季的價量齊揚的有利因素持續推動營收擴大。

PCB 台商 新台幣

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