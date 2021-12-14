移工檢疫人性化 吳澤成建議設置桃機T3移工防疫宿舍

為提升防疫規格，並提供桃園國際機場第三航廈主體工程移工更人性化的檢疫隔離環境，行政院公共工程委員會主委吳澤成建議桃機公司，可就地興建防疫移工宿舍，讓抵台移工可就近檢疫隔離。

桃機T3主體工程已於先前開工，今（14）日已有216名移工入境，並將依中央流行疫情指揮中心規定，入住防疫旅館進行居家檢疫與自主健康管理，以確保投入工程前，無染疫之虞。

吳澤成今日向媒體提及，T3航廈的移工宿舍有兩棟已完工，目前為一般規格的宿舍，可供完成檢疫、無染疫的移工入住。不過基於防疫、人道考量，吳澤成透露，他已建議桃機公司，可將之升級為可供「居家檢疫」的宿舍。

吳澤成認為，如此規劃興建改成指揮中心防疫標準的移工宿舍，不但可讓移工可以就近進行居家檢疫，減少防疫旅館與交通的成本，且為了完善移工權益，他也建議桃機應提高宿舍水準，桃機公司也正與營造業者討論中。

工程會副主委顏久榮說明，此類規劃已提報指揮中心，未來若經指揮中心核准，並通過地方政府衛生局之檢驗，未來T3移工宿舍防疫規格，將與防疫旅館、集中檢疫所相同，內部可規劃成檢疫時為一人一室，平時則為兩人一室。

工程會補充說明，目前T3的工地宿舍，並非作為防疫隔離使用，目前已興建完成兩棟，可供健康無染疫情形之移工入住，一棟約可入住288人。

工程會認為，防疫規範應有一致性，移工入境均應依指揮中心規定，先至集中檢疫所或防疫旅館進行隔離及自主健康管理，確認健康無染疫情形後始能進駐工地。

至於以工地宿舍作為防疫宿舍之構想，工程會認為，事前仍須經過指揮中心及地方政府核准，且過程中須由指揮中心、地方政府及主管機關抽查及管理。