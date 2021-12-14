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檢討、歸納流標主因 工程會促主辦機關務實檢討

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

行政院公共工程委員會今（14）日表示，經統計，近年近年9成案件在2次招標內決標，其餘約10%之流標案件，經個案檢討均有其個別因素，主辦機關應務實調整並注意生命週期各階段應相互扣合，以使各項工程能順利進行。

工程會表示，從過去現勘或召開流標會議，歸納出工程流標主因為「預算不足」、「工期不實」、「設計書圖契約不合理」，甚至有綁標情形，並已陸續要求機關應將全生命周期各階段納入考量。

工程會指出，該會從源頭掌握本身需求，妥適設定建設計畫的目標與定位，考量市場行情編列合理預算；設計成果則須扣合原計畫之定位及預算範圍，相關材料、設備、工法、工期、現場施工條件環境等並合理可行，以利工程順利推動。

工程會也提及，因應近期物價波動，各機關辦理工程採購，各階段均應有重點考量事項，在「計畫階段」，應考慮當時物價水準合理編列計畫經費，並就未來至完工時可能漲幅，編列物價調整費，以支應工程決標前及履約期間之物價上漲費用。

工程會強調，在「設計階段」，因與計畫核定有時間差，機關或技術服務廠商編列設計預算，除應配合當時物價編列外，亦應針對其後之物價調整編列費用。工程會於審議重大公共工程計畫與基本設計時，也同步進行檢視及把關。

工程會建議，在「招標階段」，參照政府採購法第46條第1項規定，機關應再次檢核原核定之設計預算是否符合當下之市場行情，並作必要之調整。

另為合理分擔契約雙方對於物價漲跌之風險，工程會表示，已於2018年7月修正工程採購契約範本，訂定依序按個別項目、中分類項目（含材料及工資類）及總指數漲跌幅三層級機制調整契約價金，以減少廠商於履約階段受物價波動之風險。

在「履約階段」，工程會表示，若契約未約定物調機制或未有前述三層級物調機制案件，履約中發生物價有契約成立時不可預期之上漲情形，該會自2019年起已多次函釋各機關，契約雙方得參酌民法情事變更規定，辦理契約變更為有物調或採用工程會契約範本之三層級物調機制，及時因應物價變動。

物價

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