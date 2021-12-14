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勞工有紅包！勞退新制有賺錢 明年平均每名分紅逾1.7萬

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
截至今(2021)年10月底，勞退新制基金收益數為2,132.3億元，收益率為7.35%，以目前約有1,225萬勞工有效帳戶計算，平均每位勞工可分紅逾1.7萬元，勞工明年3月有望領到不小紅包。圖為民眾前往勞動部勞工保險局辦理業務。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
截至今(2021)年10月底，勞退新制基金收益數為2,132.3億元，收益率為7.35%，以目前約有1,225萬勞工有效帳戶計算，平均每位勞工可分紅逾1.7萬元，勞工明年3月有望領到不小紅包。圖為民眾前往勞動部勞工保險局辦理業務。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

隨著各國疫苗覆蓋率提升、景氣持續復甦，全球股票指數震盪走高，截至今（2021）年10月底，勞退新制基金收益數為2,132.3億元，收益率為7.35%，以目前約有1,225萬勞工有效帳戶計算，平均每位勞工可分紅逾1.7萬元，勞工明年3月有望領到不小紅包。

勞退新制基金於每年3月分配前一年度盈虧，換言之，勞退新制基金今全年收益將於明年3月分紅給勞工。但勞工明年3月並不能領出分紅，而是連本帶利，滾入下一年度投資，直至勞工滿60歲時才可以領出。

今年以來全球股市多頭走勢，勞退新制基金累計收益數持續增加，截至今年7月底，收益數為1,987億元，10月進一步累計賺2,132.3億元，勞工分紅節節走高；若以目前勞退新制勞工帳戶數1,225萬計，平均每位勞工可在明年3月可分紅逾1.7萬元。

勞動部勞保局表示，勞退新制實際分紅仍須視勞工個人帳戶累計金額、年資等因素分配，以每名勞工勞退金在整體基金的貢獻程度而論，因此每名勞工實際獲得分紅並不一樣，並非直接均分。

以2020年新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，金融市場大動盪，因各國大行寬鬆量化政策，推升全球股市上升，勞退新制基金績效上沖下洗，最後全年結算，竟大賺1,781.7億元，收益率為6.94%；若以當時1,205萬個勞工專戶均分，平均每位勞工獲得分紅約1.5萬元。事實上今年3月分配結果，有約近55%、約662萬名勞工分紅不到一萬元，但也約有302萬戶、占25.1％勞工獲分紅逾2萬元以上。

勞保局強調，勞工個人專戶本金愈多，勞退新制基金賺愈多，勞工獲分配紅利也愈多，因此呼籲勞工，多多自提，墊高帳戶金額，參與分紅。勞保局表示，萬一勞退新制基金虧損，勞工也不用擔心，因勞退新制享政府最低保證收益，可享有不低於依二年定期存款利率所計算的保證收益，若勞工60歲退休時帳戶平均收益率低於上述保障收益，將由政府補貼差額。

勞退新制2005年7月上路，由雇主每月提撥勞工薪資6%到勞工個人帳戶，勞工可自行決定是否相對提撥，最高可自提6%。個人專戶由交勞動基金運用局投資運用，每年3月依前一年盈虧結算，勞工須至60歲退休或死亡時才能領回個人帳戶裡的金額。

勞退 勞動部

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