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嚴防通膨衝擊營建物價 工程會跨部會推穩定措施

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

對於近期物價持續調漲，為因應此對公共工程所需營建物價造成的可能影響，行政院公共工程委員會今（14）日表示，工程會與相關部會針對營建物價已採取穩定措施，以因應對各項工程推動可能帶來的衝擊。

工程會表示，去年底接獲反映鋼價上漲訊息時，隨即邀集鋼鐵公會、營造公會、經濟部、法務部等相關機關會商，釐清上漲主因為國際煉鋼原料價格上揚，並請相關主管機關清查通路是否有惜售情形，確保鋼料供需及價格之穩定。

工程會說明，鋼價自今年7月達到高峰後，最近3月之H型鋼及鋼板價格已見持平，鋼筋部分則有3%至5%的回跌情形。

對於混凝土重要原料砂石、飛灰、水泥，工程會表示，該會也採取穩定措施，包括要求河川疏濬之砂石採固定價格供應，並加強東砂北運的量能，確保供需及價格之穩定。

關於飛灰部分，工程會表示，為避免以往競價標售方式導致混凝土價格上漲，已協調台電公司自2020年開始，採取固定價格標售，台電公司已於2021年由大林電廠採飛灰固定價格標售，並自2022年全面將所屬四座燃煤電廠飛灰採固定價格標售，以穩定混凝土價格。

工程會說明，今年10月份發現水泥價格上漲，旋即於10月底洽請經濟部釐清上漲原因，是因水泥製程所需之煤炭及其海運價格上揚，致水泥價格上漲約9%，從而影響混凝土價格上漲約2%。工程會表示，有鑑於此，因此於12月1日起透過減徵水泥貨物稅一半，以穩定混凝土價格，經比較今年11月與去年同期之混凝土價格約上漲4%，價格變動尚在合理範圍。

工程會表示，將持續密切追蹤營建物價，掌握物價變動原因並提出穩定對策，以確保營建物料價格及供需平穩。

物價 經濟部 鋼價

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