聯發國際1月轉上櫃　明年歇腳亭美國再展40店

以手搖茶品牌「Sharetea歇腳亭」聞名的聯發國際預計於2022年1月上旬掛牌上櫃，聯發國際董事長鄭凱隆表示，近年積極布局美國市場，靠著已站穩美國市場的既有優勢，2022年在美國的開店數將成長三成以上、再增加40家門市以上，持續穩住市場龍頭的地位。

聯發國際除歇腳亭以外，也有星馬料理品牌「MAMAK檔星馬料理」和「甘榜馳名海南雞飯」等餐飲品牌，今年前三季營收6.14億元，年增31%，稅後淨利8500萬元，EPS達5.52元，獲利狀況不僅恢復至疫情前的水準，獲利能力更優於同業。

鄭凱隆表示，歇腳亭1992年從台北南陽街的小茶攤起家，目前已經遍布全球4大洲、13個國家，超過350家門市，插旗香港、美國、加拿大、杜拜、捷克、新加坡等地，以北美、香港和台灣為主力市場，其中最重要的美國市場，已經布局21州，共有124家店，成為美國市佔率第一的台灣手搖茶品牌。

鄭凱隆也說，相較於多數同業在美國採取區域授權模式、並且瞄準華人商圈，聯發國際在美國採取單店加盟模式，專攻以白人為主的在地客群，成功融入當地，有七成以上的加盟主非華人，消費者更有一半為非華人。

鄭凱隆指出，就營收區域來說，相較於同業多數專注大陸和亞洲等市場，聯發國際在美加的營收占比高達58%，淨利率因此明顯優於同業，第二大主力市場是香港，近兩年來也成功挺過反送中和疫情等大環境衝擊，目前仍擁44家門市，是香港市佔率第一的台灣品牌，在當地屹立不搖。

鄭凱隆也說，全球手搖飲市場規模預計將從2020年的23.2億美元，在2027年達到42.5億美元，成長性強，預計明年的海外店數將再增加50家以上，並擴大北美、歐洲等高毛利市場。

鄭凱隆說，歇腳亭在美國市場的訂價高於其它市場，且採取單店加盟模式，毛利亦為全球市場之最，美國開一家店的獲利，可抵其它市場區域加盟的5~8家店，因此規劃2022年在美國的開店數將成長三成以上、再增加40家門市以上，持續穩住市場龍頭的地位。