快訊

默克宣布在台投資170億台幣 預計增400個工作機會

獨自駕機環遊世界！比利時少女抵台 高舉珍奶熱情揮手

聯發國際1月轉上櫃　明年歇腳亭美國再展40店

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

以手搖茶品牌「Sharetea歇腳亭」聞名的聯發國際預計於2022年1月上旬掛牌上櫃，聯發國際董事長鄭凱隆表示，近年積極布局美國市場，靠著已站穩美國市場的既有優勢，2022年在美國的開店數將成長三成以上、再增加40家門市以上，持續穩住市場龍頭的地位。

聯發國際除歇腳亭以外，也有星馬料理品牌「MAMAK檔星馬料理」和「甘榜馳名海南雞飯」等餐飲品牌，今年前三季營收6.14億元，年增31%，稅後淨利8500萬元，EPS達5.52元，獲利狀況不僅恢復至疫情前的水準，獲利能力更優於同業。

鄭凱隆表示，歇腳亭1992年從台北南陽街的小茶攤起家，目前已經遍布全球4大洲、13個國家，超過350家門市，插旗香港、美國、加拿大、杜拜、捷克、新加坡等地，以北美、香港和台灣為主力市場，其中最重要的美國市場，已經布局21州，共有124家店，成為美國市佔率第一的台灣手搖茶品牌。

鄭凱隆也說，相較於多數同業在美國採取區域授權模式、並且瞄準華人商圈，聯發國際在美國採取單店加盟模式，專攻以白人為主的在地客群，成功融入當地，有七成以上的加盟主非華人，消費者更有一半為非華人。

鄭凱隆指出，就營收區域來說，相較於同業多數專注大陸和亞洲等市場，聯發國際在美加的營收占比高達58%，淨利率因此明顯優於同業，第二大主力市場是香港，近兩年來也成功挺過反送中和疫情等大環境衝擊，目前仍擁44家門市，是香港市佔率第一的台灣品牌，在當地屹立不搖。

鄭凱隆也說，全球手搖飲市場規模預計將從2020年的23.2億美元，在2027年達到42.5億美元，成長性強，預計明年的海外店數將再增加50家以上，並擴大北美、歐洲等高毛利市場。

鄭凱隆說，歇腳亭在美國市場的訂價高於其它市場，且採取單店加盟模式，毛利亦為全球市場之最，美國開一家店的獲利，可抵其它市場區域加盟的5~8家店，因此規劃2022年在美國的開店數將成長三成以上、再增加40家門市以上，持續穩住市場龍頭的地位。

美國 香港

延伸閱讀

前白宮國安顧問：台灣民主成典範 不能走香港路

台灣參加民主峰會 因無心之過受辱？

MLB／林子偉回顧今年有失落 下一步還是以美國為目標

本土個案+0、境外移入10例　自美國、香港8國入境

相關新聞

失業勞工福音 立院三讀通過扶養眷屬加給納無工作父母

立法院會今天三讀通過「就業保險法第十九條之一條文修正草案」，盼保障勞工失業的家庭生活，增列無工作收入父母為勞工扶養眷屬範...

公司法立院三讀 放寬得以視訊召開股東會彈性

立法院會今天三讀通過「公司法」部分條文修正案，明定未來若發生天災等不可抗力狀況時，經濟部得公告公司在一定期間內，得不經章...

默克宣布在台投資170億台幣 預計增400個工作機會

德國默克集團今天宣布在未來5年將在台投資約170億台幣，用於電子科技事業體新產線與研發量能的大幅擴張，著重於半導體事業的...

能告贏？英業達子公司破產經濟部甩鍋 銀行苦吞18億

英業達子公司英穩達宣告破產。母公司撤出不賺錢的太陽能產業，更不打算扛下子公司債務，7家銀行將吞下18億負債，求償無門。未來可能走上法庭的銀行，靠一紙「支持函」，能告贏嗎？

勞退自選淪投信與白領的理財遊戲 誰敢替勞工保證穩賺不賠？

國人愈來愈關切退休金不足問題，隨著這2年國內外股市投資大好，投信投顧公會遊說開放勞退自選力量順勢加大，勞動部已經啟動勞工意願調查，至少調查5000名參加勞退自提勞工對開放自選投資態度。可想而知，在政府也強力宣導勞退自提好處，以及國人投資熱催化下，各界要求開放勞退自選可以自行決定投資標的的聲浪只會更大。但看起來一面倒的聲勢下，勞工到底是獲利的一方，還是被推向無法預測的風險？恐怕要先搞清楚。...

聯發國際1月轉上櫃　明年歇腳亭美國再展40店

以手搖茶品牌「Sharetea歇腳亭」聞名的聯發國際預計於2022年1月上旬掛牌上櫃，聯發國際董事長鄭凱隆表示，近年積極...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。