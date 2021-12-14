歇腳亭預計明年1月掛牌上櫃 海外店數將再增加逾50家

以手搖茶品牌「Sharetea歇腳亭」起家的聯發國際（2756）預計於2022年1月掛牌上櫃，並將在明（15）日舉辦上櫃前業績發表會。聯發國際董事長鄭凱隆表示，「Sharetea歇腳亭」明年的海外店數將再增加50家以上，並擴大北美、歐洲等高毛利市場。

「Sharetea歇腳亭」1992年從台北南陽街的小茶攤起家，2004年成立聯發國際，至今旗下品牌「Sharetea歇腳亭」遍布全球4大洲、13個國家，超過350家門市，插旗香港、美國、加拿大、杜拜、捷克、新加坡等地。同時，聯發國際打造星馬料理品牌「MAMAK檔星馬料理」和「甘榜馳名海南雞飯」，是國內少數提供正宗馬來西亞料理的連鎖業者。

「Sharetea歇腳亭」2013年打進經營門檻較高的美國，截至今年11月底，已成功跨足加州、德州、華盛頓州、肯塔基州、路易斯安那州、夏威夷州等21州，開出124家店，成為美國市占率第一的台灣手搖茶品牌。

聯發國際2021年前三季累計營收6.14億元，與去年同期相比成長31％；2021年前三季稅後淨利8,500萬元，純益率13.93 ％，EPS 5.52元，獲利狀況已恢復至疫情前的水準。

鄭凱隆表示，公司以「全球化經營、在地化操作」的策略，不斷因地制宜、貼近消費者需求，一步步深入各大城市，如今，以北美、香港和台灣為主力市場。

就營收區域來說，聯發國際在美加的營收占比高達58％，有助淨利率表現。此外，聯發國際的第二大主力市場是香港，近兩年來，成功挺過反送中和疫情等大環境衝擊，目前仍擁44家門市，是香港市佔率第一的台灣品牌。

「Sharetea歇腳亭」在美國市場的定價高於其它市場，且採取單店加盟模式，毛利亦為全球市場之最，美國開一家店的獲利，可抵其它市場區域加盟的五到八家店。聯發國際總經理賴柏宇表示，挾著已站穩美國市場的既有優勢，2022年在美國的開店數將成長三成以上、再增加超過40家門市，持續穩住市場龍頭的地位。