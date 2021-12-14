永信新一代抗黴菌感染藥品　獲「藥物科技研究發展獎」

由衛生福利部食品藥物管理署、經濟部工業局共同主辦的「藥物科技研究發展獎」，日前國家生技研究園區舉行頒獎典禮。永信藥品新一代抗黴菌感染藥品，獲得其中「製造技術類」銅質獎的肯定。

永信藥品指出，由衛生福利部食品藥物管理署、經濟部工業局共同主辦的「藥物科技研究發展獎」，今年有 48件申請，有13件獲得殊榮。今年在眾多藥品激烈競爭中，永信藥品榮獲「製造技術類」銅質獎的肯定。

永信（3705）指出，有鑑於現今感染疾病日益複雜，永信藥品全力聚焦發展重症感染藥物，本次獲獎藥品為新一代抗黴菌感染藥品，治療侵入性念珠菌所引起的全身性感染。製程中運用菌種發酵、酵素轉化後產出純度 99% 的中間體，經半合成純化，最終生產成凍晶注射劑，進入門檻高，獲此殊榮當之無愧。

衛福部食藥署署長吳秀梅說，經歷新冠疫情，全世界都見證了生技醫藥對於維繫社會健康的重要性，且與人們生活息息相關;從產品研發到走向商業化，衛福部都期盼能全力協助業者發展，持續與業界一起努力。

衛福部部長陳時中也表示，從《醫療器材管理法》到「再生醫療三法」的推動，台灣對生醫的法規環境已逐漸成熟；而未來透過科技部研發補助、經濟部協助產業發展，和衛福部的專業支持，希望讓台灣成為亞太生醫的研發重鎮。