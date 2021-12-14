失業勞工福音 立院三讀通過扶養眷屬加給納無工作父母
立法院會今天三讀通過「就業保險法第十九條之一條文修正草案」，盼保障勞工失業的家庭生活，增列無工作收入父母為勞工扶養眷屬範圍，以便勞工請領失業給付或生活津貼時，可領扶養眷屬加給。
三讀條文明定，被保險人非自願離職退保後，於請領失業給付或職業訓練生活津貼期間，有受其扶養之眷屬者（指被保險人扶養之無工作收入之父母、配偶、未成年子女或身心障礙子女。），每一人按申請人離職辦理本保險退保之當月起前6個月平均月投保薪資10%加給或津貼，最多計至20%。
現行就業保險法規定，失業者若扶養無工作收入之配偶、未成年子女或身心障礙子女，失業加給能申請加領 10%，最多可加20%，但因沒有包括父母，失業勞工仍感負擔。
提案修法的有國民黨立委蔣萬安、民進黨立委莊競程等人，認為就業保險法中的扶養眷屬並沒有包含父母，若單身勞工需要負擔年邁父母的扶養責任，一旦面臨失業恐加重生活負擔，影響家庭生計。
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