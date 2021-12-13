光陽投資哈雷旗下LiveWire純電動子公司1億美元

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

台灣光陽集團KYMCO今（13）宣布投資美國哈雷大衛森Harley-Davidson, Inc.（紐約證交所：HOG）旗下電動車子公司 LiveWire，投資金額達1億美元。LiveWire預計通過與公開交易之特殊目的收購公司AEA-Bridges Impact Corp.（紐約證交所： IMPX）合併，於紐約證交所掛牌上市。光陽集團透過此次交易，在最終併購交易完成時將持有LiveWire約4%的股權。

LiveWire的合併上市預估企業價值達23.1億美元，上市前的募資取得款項將為哈雷大衛森進入電動車市場的戰略計畫提供充分資金，並加速其市場開拓、產品開發、全球製造與銷售能力的提昇。其中，透過與KYMCO策略結盟，LiveWire能受益於KYMCO的技術專業、製造能量、經銷網路、供應鏈基礎建設和全球物流能力，進一步使LiveWire成為一家純電動重機的產業領導企業，加速推動摩托車朝向電動化轉型。

光陽集團董事長柯勝峯表示：「我很高興光陽有機會與哈雷大衛森在電動重機領域攜手合作。LiveWire有著來自哈雷歷史悠久的血統與二輪車文化中的指標意義。我相信透過與光陽的策略結盟，LiveWire能夠加速電動機車產業的發展，帶動全球市場的產業轉型。光陽做為哈雷集團LiveWire唯一的策略夥伴，象徵著光陽電動車的技術能力深受國際肯定，同時也再次宣示我們進入全球電動重機市場的決心。」

紐約證交所 光陽 電動車

延伸閱讀

需求殷切加上供應不足 這種金屬今年飆漲2.4倍

立凱電待引入策略投資人後 擬擴增產能至萬噸級規模

完善電動車充電設施 經部：TPC充電規格納入國家標準

美國的電動車成長率緩慢 竟是這些原因造成

相關新聞

「剪刀差」來臨 前財長劉憶如：明年通膨來臨確實不容小覷

前財政部長、香港北威國際集團董事總經理劉憶如今（13）日指出，世界各國近月紛紛創下兩位數PPI（生產者物價指數）上漲，遠...

完善電動車充電設施 經部：TPC充電規格納入國家標準

經濟部標準局今（13）日表示，國際標準之充電規格共有七種，由於特斯拉電動車在國際間與國內使用率相當高，在國內電動車占比將...

經部助攻台廠布局5G 王美花：致力成為台灣產業高山

經濟部今天舉行協助產業布局5G發表，細數多項成果，包括協助聯發科成功開發台灣首顆5G手機晶片等；部長王美花更說，日前與美...

茂順兩大因素推升營運 Q4營收有機會挑戰新高

密封元件廠茂順（9942）11月營收創下新高，受惠於新產能的挹注，加上新報價調漲，法人看好12月營收可望再創高，第4季營...

挺就業！前鎮科技產業園區15日辦現場徵才

加工出口區管理處高雄分處挺就業，每月徵才服務不間斷，高雄分處與高雄市政府訓練就業中心將於12月15日上午9時30分至11...

逆勢成長！前三季資訊服務業、租賃業營業額創同期新高

主計總處發布國情統計顯示，在疫情推升遠距辦公室教學情況下，110年1-3季電腦及資訊服務業營業額3222億元，為歷年同期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。