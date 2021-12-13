「剪刀差」來臨 前財長劉憶如：明年通膨來臨確實不容小覷

前財政部長、香港北威國際集團董事總經理劉憶如今（13）日指出，世界各國近月紛紛創下兩位數PPI（生產者物價指數）上漲，遠高於CPI（消費者物價指數）上漲率，兩者之間出現大幅的「剪刀差」，顯示供給成本上漲的巨大壓力，事實上還未真正轉嫁給消費者，「明年通膨的來臨確實不容小覷。」

而台灣之所以現階段免於與美國一樣嚴重通膨，劉憶如指出，原因就是新台幣今年大幅升值、以及主要進口國沒有嚴重通膨問題，但她提醒，「明年新台幣可能不會像今年這樣升值」。

劉憶如今日出席北威論壇但討「通膨及升息的影響-誰受惠？誰受傷？」對於市場質疑，升息是否可以壓抑通膨？各國央行為何不提早升息？，她解釋有兩大原因，結果都是全球央行擔憂升息腳步過快卻仍無法打到痛點。

第一，全球央行最大噩夢就是「停滯性通膨」，也就是升息後，仍通膨甚至出現經濟不景氣。這項擔憂，讓全球央行投鼠忌器、不敢大幅度升息。

第二，假設這次通膨主因真的來自供應鏈問題，調升利率不見得對解決供應鏈問題有幫助，升息並不能解決晶片荒問題，在解決效果有限下，美國、歐洲央行才特別擔心，升息腳步過猛，將導致停滯性通膨發生。

劉憶如指出，40年前之所以沒有發生大通膨主因，來自科技化與全球化，當時全世界都可以找到亞洲便宜勞工，但受到疫情衝擊，亞洲便宜的人口紅利已經難見。

劉憶如並建議投資人，後續觀察通膨，可以追蹤三大指數。第一，訂單積壓指數，也就是多少訂單來卻無法出貨，目前已經一路上揚，後續可以觀察是否有下滑趨勢。

第二，供貨延遲指數，目前仍是過高達到72，必須要下滑至50才是正常，假設指數沒有下來、反而繼續上升，代表通膨短期內將不會消失。

第三，勞工薪資上漲，受到通膨上揚，勞工要求加薪，加薪又會帶動通膨，擔心會陷入工資與通膨之間的螺旋上漲，假設這個惡性循環開始，問題將難以解決。經濟學家凱因斯也提到，工資僵固性，工資易漲難跌，更是造成歷史上幾次通膨持續性的主因之一。