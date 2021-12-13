完善電動車充電設施 經部：TPC充電規格納入國家標準

經濟部標準局今（13）日表示，國際標準之充電規格共有七種，由於特斯拉電動車在國際間與國內使用率相當高，在國內電動車占比將近九成，考量電動車隨處充電需求，標準局修訂四種充電樁相關國家標準，新增特斯拉電動車充電規格（TPC），保障電動車使用者充電權益，並為公共充電樁布建提供多元化選擇，促進電動車產業發展。

標準局為解決國內電動車使用者的旅程焦慮問題，本次修訂電動車充電樁相關國家標準時，特別將TPC與國際標準規格並列為第八種充電規格，維護電動車使用者隨處充電之權益。

另外，由於以往TPC充電樁無標準規格，實驗室無檢測依據，國家標準修訂公布後，實驗室可依國家標準執行測試，除有助於提升充電樁品質外，更可維護民眾使用安全。

此外，政府設置公共充電樁，可依設置與使用需求選擇適用之充電規格，並採用檢測合格之設備，維護公共使用安全，完備國內充電基礎設施之建設，使電動車在國內可暢行無阻，並促進電動車相關產業蓬勃發展。