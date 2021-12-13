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茂順兩大因素推升營運 Q4營收有機會挑戰新高

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

密封元件廠茂順（9942）11月營收創下新高，受惠於新產能的挹注，加上新報價調漲，法人看好12月營收可望再創高，第4季營收上看10億元，可望改寫單季新高紀錄；今（13）日股價收在89.6元，上漲2.9元，漲幅3.34％。

茂順11月營收3.47億元，月增3.62%，年增28.22%，創下新高，累計今年前11月營收35.03億元，已超越去年全年營收28.75億元，年增35.94%，受惠於新產能及漲價效應，推升營收表現，法人看好12月及第4季收將再創高。

茂順累計今年前三季稅後純益4.31億元，年增57.54%，每股稅後純益（EPS）5.18元，第4季接單旺，加上新報價的挹注，法人看好單季營收可望突破10億元，再創新高，獲利也可望同步創高，預估全年EPS挑戰8元。

茂順今日以86.8元開出，一度拉升至90.5元，突破5日線、月線及季線平台區，終場收在89.6元。

營收 EPS

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