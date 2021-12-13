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挺就業！前鎮科技產業園區15日辦現場徵才

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導
前鎮科技產業園區15日辦現場徵才活動。照片／加工處提供
前鎮科技產業園區15日辦現場徵才活動。照片／加工處提供

加工出口區管理處高雄分處挺就業，每月徵才服務不間斷，高雄分處與高雄市政府訓練就業中心將於12月15日上午9時30分至11時在該分處後棟第一訓練教室（高雄市前鎮區中一路2號後棟2F）舉辦現場徵才活動，此次參加徵才的廠商有光頡科技（3624）、台灣博士電子、旭宏科技等3家公司，總計提供183個職缺。

此次職缺項目包括電鍍工程師、生管(助理)管理師、作業員、操作工等，部分廠商還提供員工旅遊、三節獎金、年終獎金、免費供餐等福利，想求職及轉職朋友，可把握與求才廠商直接面對面的絕佳機會！

經濟部加工出口區管理處高雄分處進一步呼籲求職朋友，可把握與雇主面對面應徵機會，宣傳自身優勢，增加錄取機率。若無法親臨現場的求職朋友，也可多加利用加工處官網查詢，找到理想的工作。

徵才活動 求職

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