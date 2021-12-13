挺就業！前鎮科技產業園區15日辦現場徵才

年過55歲者，如今已是美國消費市場中人數快速擴增且具龐大購買力的一群，他們一直以來都被當作同質性極高的一掛，彷彿全都在留意威而鋼或獨居老人專用緊急呼救設備。但果真如此嗎？現在，針對這群人的行銷操作已有更細膩的新趨勢，重點就是千萬別提那個關鍵字。

2021-12-13 09:12