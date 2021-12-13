逆勢成長！前三季資訊服務業、租賃業營業額創同期新高
主計總處發布國情統計顯示，在疫情推升遠距辦公室教學情況下，110年1-3季電腦及資訊服務業營業額3222億元，為歷年同期新高，年增12.8％。但專業技術服務業營業額2222億元，則年減1.1％，除了管理顧問業因研發服務、企業經營等顧問諮詢業務提升，營業額增加外，其他所屬的攝影業、廣告業及專門設計業等，都因疫情造成婚紗攝影、展覽活動、室內及商業平面廣告設計減少有關。
主計總處表示，根據經濟部統計，110年1-3季電腦及資訊服務業營業額3222億元，為歷年同期新高，年增12.8％；其中電腦程式設計業2420億元（占75.1％），年增12.4％，主因COVID-19疫情推升遠距辦公需求，帶動資安防護及網路儲存等相關整合系統建置成長；另資訊服務業營業額802億元（占24.9％），年增14.1％，主要因宅經濟發酵，加上拍賣平台網站管理業者促銷策略奏效，與雲端設備服務需求強勁。
但今年專業技術服務業1-3季營業額2222億元，年減1.1％；依行業別觀察，除管理顧問業因研發服務、企業經營等顧問諮詢業務提升，營業額（620億元、占27.9％）較上年同期增4.8％外，其餘各業營業額均呈縮減，其中攝影業53億元（占2.4％），因婚紗攝影及海報影像輸出服務業績減少，年減14.4％，廣告業及市場研究業1040億元（占46.8％），因客戶降低數位、平面媒體及電視行銷等廣告投放，年減3.4％，專門設計業508億元（占22.9％），雖工業設計接案增加，惟展覽活動、室內及商業平面廣告設計減少，整體仍減1.3％。
至於租賃業1-3季營業額1054億元，也是歷年同期新高，年增1.9％，其中占比最高的運輸工具租賃業營業額728億元（占69.1％），年增3.9％，主因汽車租賃業者多元化經營，以及企業用戶長租業務穩定成長所致，另營造用及工業用機械設備承租需求增加，但伴隨辦公用機械設備出租業績下滑之交互影響，致機械設備租賃業營業額275億元（占26.1％），微減0.1％。
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