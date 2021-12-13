雙北停電 財長：研議調減受影響小商家營業稅

雙北1212發生大停電，國民黨立委賴士葆今（13）日在立法院財政委員會質詢財政部長蘇建榮，停電相關災損是否可以減稅？蘇建榮回應，受影響的多數為查定課徵營業稅的小商家，會研議在核定營業稅額時，適度調整。

台北市文山區、新北市中永和昨日發生大停電，起因於台北萬隆一次變電所發生設備故障起火，釀成30.5萬戶大停電。

賴士葆今日在財委會詢問，對於昨日停電狀況，台電將依照停電影響，依照比例給予電費補償，他接獲不少選區陳情，營業人因為停電造成冰箱、財務受損，是否可以減稅？

蘇建榮表示，這部分受到影響的可能以小規模營業人較多，這些小商家多是採用查定課徵營業稅，會請賦稅署再研議看看，在核定稅額的時候能否稍微依實情調整。

至於個人財務受損方面，賴士葆詢問可否在所得稅方面給予特別扣除？蘇建榮表示，如果有財產損失，可在申報年度綜所稅時採列舉扣除。

依規定，根據所得稅法第17條，民眾應在災害發生後30日內檢具損失清單及證明文件，報請派員勘查。災害損失經認定後，除受有保險賠償或救濟金部分外，依規定在申報該年度綜所稅採用列舉扣除時，可自綜合所得總額中扣除。