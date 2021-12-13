廠商徵才大爆發 北市478個工作機會高薪達5萬

台北市勞動局就服處各就服站12月13日至17日共邀集18家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，是自8月疫情警戒降級後，參加廠商最熱烈的一週，共釋出478個職缺，本週廠商業態多元，選擇性更多，民眾請掌握年前尋職良機，找到理想的工作，歡迎準備求職之社會新鮮人、二度就業或受疫情影響有轉職需求民眾，可至台北市各就業服務站踴躍報名參加。

勞動局長陳信瑜表示，本週徵才廠商中，餐飲業有11家，其餘為再生能源自用發電設備業、物業管理、零售業、旅宿業、支援服務業等。餐飲業共釋出36個職缺，276個工作機會，職缺以基層內外場服務人員為主，比率高達50%。陳信瑜說，餐飲服務人員入行門檻低，亦是人力大缺口，而適逢年關，此種現象更為明顯，而這週徵才職缺中，電子、電機等技術職占10%，具技術層次職務加入微型徵才活動確實少有，表示北市就服現場徵才活動已受科技公司的矚目，也期待未來更多科技公司釋放職缺，接納更多不同類型的求職者，此外，兼職職缺達237個，約五成。

陳信瑜指出，在地球急速暖化、環境變遷及惡化的情況中，節能減碳已成為全球的共識，首次參加微型徵才活動的-中租能源開發，釋出太陽能電廠監造人員、太陽能電廠結構人員、太陽能電廠機電設計人員之職缺，每月經常性薪資達4萬元以上，無經驗可，鎖定具機電、土木、電子、建築、水利工科學歷背景的科技專才，並強調有太陽能或機電兩年以上工作經驗者更佳，另外釋出太陽光電系統/再生能源業務開發人員職缺衂名，也網羅商管科系加入科技產業的行列。

捷正公寓大廈管理維護(股)公司承襲東元集團精通各項機電工程的專業背景，是全台唯一具備完整機電工程服務鏈的物業管理公司，為打造頂尖專業的團隊，釋出30個機電職缺，遍及全台，其中機械停車設備保養維護專員(板橋區/南港區)高薪達50K，機電設施維護人員(新北市板橋區)，40K起薪，可依學經歷再敘薪，歡迎電機電子維護相關學經歷及眾多具任一丙級工業配線技術士、乙(丙)級室內配線技術士證照的求職及轉職民眾加入。

陳信瑜強調，知名速食餐飲業者-達美樂及高爾夫俱樂部-台豐興業，分別釋出門市儲備店長與外場店長的職缺加入搶人大戰，月薪最高達42K，另一家新形態餐飲業者，專做外送生意的雲端廚房-腹飛雲廚，釋出店長、內場廚師月薪分別可達47.5K及40K之高薪，祭出高薪徵才，可以看見餐飲業在歷經疫情壓抑後，所展現如浴火鳳凰般旺盛之生命力。

此外，本週還有時代國際飯店(台北W飯店)、三商家購(美廉社)、這一鍋餐飲、杰立餐飲(開丼日式丼飯)、台灣東利多(丸龜製麵)、鑫鼎王餐飲、中保無限家餐飲、皇家可口、華強實業、王座國際餐飲、微笑單車、揚秦國際及真平安長照機構。

此次徵才活動地點為14日在內湖就服站舉辦，15日在信義、西門就服站舉辦，16日在南港東明青銀、西門、景美、信義和艋舺就服站舉辦，17日在西門、信義就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

陳信瑜補充說，北市推出「青年職涯儲值護照」方案，針對初次尋職未就業四個月以上的18歲至29歲青年，提供尋職津貼，實施相關內容請上「台北就業大補帖」網站，且為提高廠商僱用率，鼓勵民眾穩定就業，疫情期間推出的「安穩僱用計畫2.0」計畫實施期間已延長至2022年6月30日，民眾請把握參加徵才活動，爭取與廠商直接面試機會；僱用加保後如持續穩定就業，勞雇雙方皆能獲得補助獎勵，相關內容詳見「台灣就業通」網站。