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光電在大健康應用廣 胡幼圃提人才、法規、獎勵三建議

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

光電技術的應用不僅在民生與工業發展， 近年來在醫療與大健康的應用趨勢也愈來愈重要，台北醫學大學講座教授胡幼圃指出，重視光電技術對大健康產業的影響，拉近光電產業與醫療的距離，呼籲政府應該從跨領域整合人才、量身打造專門法規、及獎勵光電與醫療整合三大策略，促成光電在醫療大健康產業的應用。

由商業周刊日前主辨「光電在大健康應用趨勢論壇」，邀請了副總統賴清德、胡幼圃、國家衛生研究院副院長司徒惠康及多位專家學者分享專題演講。前副總統賴清德、中研院前院長翁啟惠也透過視訊參與這場光電與生醫應用的盛會。

賴清德在現場致詞時表示，多年前他擔任立法委員時，時任衛生署藥政處處長的胡幼圃曾經告訴他「沒有光電就沒有醫療儀器設備」，他過去擔任第一線臨床醫師時，也親自見證了這句話的重要性，過去的醫療是從望聞問切開始，之後再至儀器設備的檢查，儀器設備的重要性已佔了醫療檢查的六成，其中光電設備更是醫療儀器中最舉足輕重的領域。

胡幼圃表示，台灣生醫光電產業發展有三大缺口，包括欠缺開發新產品所需高端技術與跨領域整合人才、法規與國際調合接軌，以及國內中小企業資源缺乏且不易整合等。過去四年，台灣生醫光電產業持續進步中，這二年因應疫情發展，也出現了許多新型防疫殺菌的儀器。

胡幼圃表示，20年前，台灣大約有三千多家醫療器材公司在美國FDA登記，現在大中華地區經營醫療器材的公司差不多就有七千多家，其中LED製造廠約3,000家，推估至少應有上家廠商有能力開發高階光電醫療器材，但目前實際上只有不到一百家，因此，還有大幅進步的條件。

胡幼圃認為，應該要跨領域整合，讓人才發揮所長，針對光電醫療器材也需要量身打造專門法規，此外政府應獎勵整合 推動生技產業發展。

工研院綠能所副所長鄭名山表示，光對人的影響深遠，經過研究顯示，住院的病人，病床靠窗口的病人，其住院天數平均較和靠門的病患縮短1.4天。

璨圓創辦人、現為永立榮生醫董事長簡奉任則指出，光電在生醫領域的應用包括治療、感測、診斷和檢測，目前也應用於細胞追蹤，璨圓目前專注於羊水幹細胞的開發，已應用於膝關節、男性勃起障礙和眼藥水的開發，預計兩年內進入人體臨床。

中光電 醫療器材 賴清德

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