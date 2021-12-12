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逸達前列腺癌藥美國保險明年元月生效 明年上半年開賣

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

逸達（6576）表示，該公司開發的前列腺癌新劑型新藥Camcevi，透過授權合作夥伴Intas藥廠子公司Accord Healthcare申請，已取得美國聯邦醫療保健中心核發的J-Codes憑證，明年元月生效，這項藥品最慢明年上半年開賣，屆時美國患者將可適用公私醫藥保險給付，有助於業績成長。

逸達的前列腺癌新劑型新藥Camcevi 42毫克針劑（FP-001 50毫克），今年5月獲美國食品藥物管理局（FDA）通知完成新藥查驗登記申請（NDA）審查，並准予上市；隨後在11月再獲加拿大衛生部Health Canada核准上市。

這項 藥物是利用公司「穩定注射劑型」平台技術，成功克服高活性柳菩林針劑在保存與使用上的挑戰，可預先均勻混合並充填藥物，因此獲得市場肯定。

逸達指出，透過Accord Healthcare申請，Camcevi 42毫克已取得美國聯邦醫療保健中心核發的J-Codes憑證，自明年元月起生效，之後相關醫療機構可向公私醫藥保險單位申請費用，有助於病患更普及的獲得這項藥品治療。

由於Camcevi 42毫克的生產線仍在進行調整中，再加上Accord Healthcare也在進行銷售規劃，這項藥品最慢明年上半年開賣，逸達目前正和Accord Healthcare共同商議上市後的訂價，爭取公司最大銷售分潤。

除了美國市場之外，逸達目前也正在準備Camcevi 歐洲藥證，歐盟EMA（歐洲藥品管理局）預計明年第1季發出審查意見，公司期待明年上半年可拿到歐盟藥證；針對大陸市場部份，目前也正在進行文件審核階段。

此外，逸達也說明，看好Camcevi 藥物未來市場成長性，公司正與法國代工生產夥伴商議，將進行生產批量的放大，預計明年啟動，屆時將有助於逸達獲利成長。

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