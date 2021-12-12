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中油：明日凌晨零時起汽、柴油調漲0.3元
台灣中油公司宣布，自明（13）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.6元、95無鉛汽油每公升29.1元、98無鉛汽油每公升31.1元、超級柴油每公升25.6元。
中油表示，本週受沙烏地阿拉伯調高1月份銷往亞洲與美國貨油官價等因素影響，導致國際油價上漲。本週調價指標7D3B週均價上漲1.65美元，新臺幣兌美元匯率升值0.033美元，配合政府調降汽、柴油貨物稅每公升1元並按浮動油價調整原則，換算後確認油價仍應低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），下週汽、柴油價格每公升實際各調漲0.3元。
中油說，本週油價依油價公式、政府調降貨物稅及維持亞洲鄰近國家最低價機制調整，累計110年至11月底止，中油共吸收78.7億元。
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