中油：明日凌晨零時起汽、柴油調漲0.3元

勞退新制上路16年，雇主依規定總計提撥710萬人，勞工自提人數只有1成，高薪勞工參加自提比率倍增，中低薪勞工自提比率逐年下滑，監察委員蘇麗瓊質疑，政府資源被「逆」分配。為何自提的都是高所得？李先生5年前才自提，他懊悔的說，如果能重來，他要先自提，學貸慢慢再還，空白的10年少賺很多。...

2021-12-12 11:27