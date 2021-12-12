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全球首艘碳中和乙烯運輸船 從美國抵台

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
全球首艘碳中和乙烯運輸船，從美國休士頓啟航到高雄靠卸。圖／中油提供
全球首艘碳中和乙烯運輸船，從美國休士頓啟航到高雄靠卸。圖／中油提供

中油與日本丸紅公司（Marubeni Corporation）針對進口乙烯試行碳中和合作案，一個月前由太平洋金星號(Pacific Venus)郵輪從美國休士頓載運乙烯啟航，10日抵達高雄前鎮石化碼頭靠卸。這是全球首度卸收碳中和乙烯，以來自印尼國際森林保育計畫取得的「溫室氣體減量額度」抵換，經國際第三方認證，相當於50座大安森林公園一年之吸碳量。

全球前2000大上市公司已有兩成企業承諾淨零排碳，當中不乏與台灣供應鏈關係密切的國際大廠。而歐盟將在2023年向企業開徵碳關稅，以控制進口貨品碳足跡，企業勢必轉換營運模式進一步因應。

中油表示，丸紅這次交運的乙烯量約為9400噸，自美國頁岩氣氣田開採至下游用戶端，所產生之二氧化碳當量約2萬公噸，透過碳中和機制，以印尼國際森林保育計畫取得的「溫室氣體減量額度」抵換。合作案由聯合國「REDD+」計畫所支持，透過長時間植樹造林及森林復育過程的減量額度，換取國際資金支持保育計畫持續發展，減量額度都經國際第三方認證。

為加速提升「泛中油體系」產業競爭力，中油試驗碳中和乙烯進口，並將最終目標訂為推動煉化一體產能升級計畫，從源頭就控管碳排放。

全球首艘碳中和乙烯運輸船從美國休士頓啟航到高雄靠卸。圖／中油提供
全球首艘碳中和乙烯運輸船從美國休士頓啟航到高雄靠卸。圖／中油提供

乙烯 中油 美國

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