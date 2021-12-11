都更危老案近五年成長17倍 蔡總統：全面盤點老危建物

蔡總統今（11）日指出，近幾年都更的效率明顯提高，過去甚至有案件花了幾十年才完成。現在，最快有幾個月就可以核准的案例。危老及都更核准案從2016年平均每年有40案都更案，逐年成長。以今年來說，到11月底，都更和危老案就有807案，從2017到2021年，每年平均有700案，案件數成長近17倍。

蔡總統今出席「第三屆危老+都更博覽會開幕式」時指出，將簡化都更危老計畫審議，讓審查內容和時間更加明確，讓民眾得到合理有效的協助。過去幾年來，政府努力解決危老建築的問題，希望讓民眾的生活更安全、更優質。在這個過程中，也面臨到許多挑戰，包括有些老舊大樓的產權非常複雜，在整合上需要克服更多的困難。

蔡總統說，政府除了透過修正法規，降低都更門檻、提高獎勵，吸引更多業者和民眾參與危老都更，也協助地方政府成立重建輔導團，由專人進入社區，提供民眾法令諮詢，並且協助整合提案。

蔡總統指出，現在都更及危老的政策已經見到成效，接下來，針對明顯危及公安的建物，包括海砂屋和荒廢的住商混合大樓，中央也要與地方政府合作，加速處理。因此，今年5月再次修正都更條例，簡化了政府代拆的程序，並且再次放寬容積獎勵。

此外，蔡總統還提到，中央也與各縣市政府合作，全面盤點欠缺管理機制的老舊危險建物。對於有潛在風險的社區，除了輔導成立管理組織，也協助辦理都更改建，讓居民的生命財產安全更有保障。