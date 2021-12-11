女科技人大會開幕 總統盼科技女力有越來越精彩表現

「2021女科技人大會」今（11）日召開，並以「科技女力進行式」為主軸，同時於台北與線上登場。甫於12月8日在美國商業雜誌《富比士》（Forbes）「世界百大最有有影響力女性」列為第37位的蔡英文總統，也以錄影致詞。蔡英文總統期盼有越來越多的女性在科技領域展現長才，並以有性別觀點的反省，促使科技知識更多元更創新的發展，讓科技女力有越來越精彩表現。

她特別指出，台灣近年重視產業轉型，女性人才的貢獻應該受到重視。例如研發癌症新藥有卓越成就的葉常菁博士，11月獲工業技術研究院頒為院士，也在今天會議「領導角色與帶領前行」論壇擔任與談人。

主辦單位說明，大會主題演講及論壇，邀請來自光電、半導體、人工智慧、金融、生技、工程、再生能源等領域的科技女性，分享在科技典範建立、永續發展、領導開創的成就與觀點。最後圓桌論壇則以科研界與大型、小型企業分別支持女性的策略做法為例，邀請參與者共同提出實踐方案。

此次會議合計超過1100人報名，其中30%為學生，17%為男性。參與者來自產政學研及多元專長領域。

科技部吳政忠部長與林敏聰次長均出席本大會，林次長於友善職場論壇中分享科技部近年支持女性科研人員的做法與決心。

吳政忠並說，此次參加大會也有一個希望以及一個期待期待，一個希望明年持續能舉辦並參加並希望未來男性參與比率能拉高到50%，第二則希望女性選擇理工投入更多，在最近十年成為優秀人才。

吳政忠也幽默說，少子化的現在要鼓勵大家生，但現在生2030年的時候也才9歲來不及彌補大學畢業生減少的情況，不如積極鼓勵更多女性投入理工領域，文組也可以趕緊轉念理工類組或鼓勵跨組發展，有助未來數位科技領域人才更多。

主辦單位也說，女性在大部份的科技領域都為少數，女科技人近年來才開始積極地、正式地透過建立網絡，互相培力，壯大影響力。「2021女科技人大會」讚揚勇於提出新創見和可能性的女性，並指出科技產業界、學術界引領方向的女性，是台灣科技圖像重要的一部分。