半導體投資帶動 我Q3製造業固定資產增購近5千億元創高

投資大爆發。經濟部統計處今（10）日表示，全球景氣回升，國內半導體大廠積極投資擴產、傳統產業升級與改善設備，今（2021）年第3季製造業國內固定資產增購4,960億元，創下歷年單季新高，年增43.4%，亦創下2010年第4季以來最大增幅。

經濟部統計處並指出，今年第3季製造業營業收入（含海外生產之收入）逾8.4兆元，為歷年單季新高，季增6.4%，年增19%，主因受惠於國際品牌手持行動裝置新品接續上市，以及5G、高效能運算及車用電子等新興應用拓展，推動資訊電子產業營收續強，加以全球經貿穩步復甦，終端需求持續增溫，石化、鋼鐵、機械、汽機車等各主要傳統產業營收均呈兩位數成長。

展望未來，經濟部統計表示，半導體大廠加速推動投資計畫，帶動國內外供應鏈廠商在台投資群聚效應逐漸顯現，加上台商回流擴廠投資動能延續，以及離岸風電產業鏈在地化逐步落實，可望帶動我國製造業全年投資金額再創新高。

經濟部統計處今日發布今年第3季製造業投資及營運概況調查統計，不含土地的國內固定資產增購達4,960億元。若進一步觀察各業，第3季電子零組件業增購3,472億元，創歷史單季新高，占製造業比例已達70%，居各行業之冠，年增59.2%，主因為半導體業者積極投資高階與成熟製程產能，加以面板廠為推動產品升級轉型，擴增資本支出所致。

其次是化學材料，今年第3季固定資產增購214億元，年增26.3%，主要是半導體先進製程快速發展，對電子化學品需求殷切，帶動相關供應鏈廠商擴增產能。

此外，部分業者因應終端電子產品需求成長而跨業投資，增建廠房及設備，電腦電子產品及光學製品業增購152億元固定資產，年增11.7%。

至於傳統產業，金屬製品業受惠廠辦營建需求熱絡，帶動部分鋼品加工廠增建廠房及機器設備，加上離岸風電業者建廠，增購金額為138億元，年增15.7%；機械設備業則因半導體設備及工業自動化需求強勁，帶動相關業者擴廠布建產能，第3季固定資產增購115億元，創歷年單季新高，年增49.1%。