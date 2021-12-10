二度投資台灣！欣興電子、穩懋半導體共加碼投資370億

投資台灣強強滾。經濟部投資台灣事務所今（10）日通過IC載板大廠欣興電子（3037）回台在新竹投資260億新建廠房，以及砷化鎵晶圓代工廠穩懋半導體（3105），在南科高雄園區投資110億元等兩大案。欣興電子及穩懋半導體都是二度在台進行大筆投資。

經濟部旗下有台商回台、根留台灣、中小企業等三大投資計畫，投資台灣事務所今日總共通過10家企業、近407億元擴大投資台灣。其中，台商回台方案的欣興電子；根留企業方案則有穩懋半導體與義美食品；中小企業方案則有弘翰科技、仁侑工業、允力發公司、保忠精密工具、長寅科技、盛發興食品及豐溢綠能材料等。

今日通過10案投資計畫，以欣興電子擬在新竹湖口工業區投資近260億元最受矚目，該案將增加智慧化八條產線，擴大覆晶載板產能，預計招募677名本國員工。

經濟部表示，欣興電子曾於2019年8月通過第一次台商回台投資方案，於桃園楊梅建置IC覆晶載板廠。這次再申請回台投資，係因應未來5G應用、消費性電子產品、汽車工業等需求，持續布局全球高階載板市場。欣興電子兩次回台投資超過500億元，合計帶來共約1,300個就業機會。

穩懋半導體也是第二次申請根留台灣投資案。經濟部表示，穩懋半導體為全球第一大砷化鎵晶圓代工，市占率接近八成，曾於2019年12月通過第一次根留台灣投資申請，於桃園龜山廠擴建廠房與增加產能。

經濟部進一步表示，穩懋現在桃園已有三座晶圓廠，預估未來幾年內空間即將滿載，考量到近年南部科學園區持續發展成為全球最先進半導體聚落，決定再投資110億元在南科高雄園區啟動路竹廠第一期建設，運用高度智慧化生產系統製造六吋砷化鎵晶圓，初期預計招募約500名本國員工，以滿足未來手機及無線通訊基礎建設相關射頻半導體、3D感測雷射晶片及光通訊元件等爆發性市場需求。

投資台灣事務所今日通過義美食品於高雄仁武15億元根留台灣投資計畫，這也是義美第二次通過根留台灣投資的申請。

經濟部表示，義美第一次根留台灣投資方案是在桃園興建「生機．生醫中心」已於2020年5月核定通過。隨著疫情改變消費者飲食習慣，自煮商機增加，義美經營策略調整，決定投資15億元於高雄仁武興建廠房，擴增冷凍調理食品產線、機能性食品產線及冷鏈倉儲物流中心，預計將為在地創造180個就業機會。